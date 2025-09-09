晴時多雲

社論》面對統戰 教育部為所當為

2025/09/09 05:30

教育部處理吉林大學冬令營一事，面對披著交流外表的統戰伎倆，不憂讒不畏譏，為所當為，大可稱讚。（資料照）教育部處理吉林大學冬令營一事，面對披著交流外表的統戰伎倆，不憂讒不畏譏，為所當為，大可稱讚。（資料照）

中國假交流之名，行統戰之實，司空見慣。最新一例，是位於中國長春的吉林大學，以「北國風情」冬令營為名，招攬台灣大專院校師生參加，在中國的活動費用全免，採團進團出方式，參加者事後須繳交三頁「學習心得」。我國教育部為此提醒大專院校，遵守相關法律規範，與中國教育交流應本「對等尊嚴」及「健康有序」原則進行。教育部此舉，回應學校轉發活動資訊引起學生家長憂慮，為所當為，卻仍招來若干質疑和批評，顯見中國對我統戰著力之深，台灣有些人罔顧事實、隔海唱和病態之嚴重。

檢視有些人對教育部的批評，堪稱五花八門。有人說，教育部憑什麼管這麼多，把什麼都看成統戰；有人指教育部點名吉林大學冬令營，是對台灣與中國交流畫紅線；也有人認為教育部屢次警示文教交流，是否意在完全禁止？還有人抱怨，交流的申報規定錙銖必較、繁雜而無厘頭。更惡意的，指責教育部「嚴查」交流，禁止單方落地招待，高教圈因此噤若寒蟬，學術交流受阻。

把教育部基於職責所做的提醒，無限上綱而橫加抨擊，凸顯教育界部分人士對中國統戰既欠缺基本認識，還反過來砲口對內，天真無知已不足以描繪其見識與水準。從常識說，國際交流是好事，有助學生增進見聞及學習，但不宜獨沽中國一味；歐美國家文明先進、東北亞鄰邦民主文化、東南亞諸國活絡多元，都有值得交流學習之處。真要國際交流，取法乎上，與文明民主國家往來，對學生學習及心智發展較有正面意義。

相形之下，台灣與中國交流不能沒有戒心。中國不是民主國家，一黨專政之下的共產社會，黨意和政治凌駕一切，人權受壓制，人身、言論及學術沒有自由，學校教育內容偏頗。更壞的，它一心一意要併吞台灣，是我國唯一「境外敵對勢力」。誠然，中國曾有悠久光大的文化，山水名勝也不乏類似「北國風情」可觀，但現今與這樣的鄰邦交流，對學生培養民主價值和建立正常人格，成效大打折扣。教育部長鄭英耀五月間曾言，國際交流可考慮各國，但為避免淪為統戰宣傳，現階段不鼓勵，甚至禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」。旨哉斯言！

或因如此，中國對於與台灣交流，尤其以青年學子為對象的活動，有如這次吉林大學冬令營，總是祭出單向招待優惠，以全額免費或落地接待等不合常理的招數，吸引貪圖近利者，廣為招徠。然而，「免費的其實最貴」，這些具有高誘因又看似無害的「機會」，常淪為其統戰宣傳圈套。我們的政府單位除了一再警示，苦口婆心，也為此建立了相關登錄程序，以保障人身安全與權益，提供緊急協助，免去當事者無緣無故在中國傳出「被失蹤」事故。

放眼國際，由於中國野心崛起，各國戒心與反感日增，對與中國文化教育交流，也諸多設防。以美國為例，國家安全優先，防範「影響力滲透」，限制孔子學院，也高度審查資助來源。澳洲建立外國干預登記制度，規定與外國政府合作關係，尤其中國資助的研究項目，須公開透明。加拿大強調資訊透明，鼓勵多元文化交流，但明查中國留學生背景，尤其在科技領域。德國與日本以「價值導向」與「文化接受性」為篩選標準，避免教育交流成為文化的同化手段。

因而，我國為防範統戰、維護主權認同，教育部明文禁止參與具統戰色彩的活動，旨在中國謀我無所不用其極的險惡環境，建立起碼的自我防衛機制。證諸近年經驗，與中國交流，「免費」做為招徠手段，可能變成話語權的交換；形式上看似教育文化交流，實則可能夾帶「去台灣化」或「單向認同輸出」陽謀。

中國假交流之名，行統戰之實，其例不勝枚舉。早年的經貿交流，吸引台商大膽西進；馬英九政府進一步開門揖盜，中國官員常公然前來招商引資。再如宗教交流，從大甲鎮瀾宮一九八七年參與湄洲媽祖祭典開始，繼之以祖廟進香、祖廟巡台、文化節慶、宗教組織聯誼等名義多方進行，宗教統戰盛行。諷刺的是，這些交流雖以民間信仰為名，卻由無神論的中國統戰或官方機構主導；部分台灣宮廟主事者與中國政商系統互動密切，宗教交流常伴隨補助、捐款、建廟資源，形成「信仰買辦」現象，暗藏滲透勢力，影響台灣地方政治。

從而，教育部處理吉林大學冬令營一事，面對披著交流外表的統戰伎倆，不憂讒不畏譏，為所當為，大可稱讚。

