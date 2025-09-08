自由廣場》為台灣十年定向 賴總統應領導議題

◎ 蕭錫惠

領袖的格局，不在回應輿論，而在引領國家方向。賴清德總統若要成為真正的領導者，必須主動提出台灣未來十年的藍圖，設定清楚的北極星與旗艦計畫，讓人民有依循。

首先，安全韌性是首要任務。台灣面對外部威脅，必須推動「全民防衛」與「科技國防」，發展無人機、網路戰、能源備援，確保民生與戰備不被癱瘓。

其次，經濟要走向全面升級。半導體是優勢，但不足以撐起國家未來。總統應帶領中小企業導入AI，並鎖定國防科技、淨零科技、醫療生技與文化內容四大新賽道，在全球供應鏈重組中確立台灣定位。

第三，青年要看到希望。政府應提出「青年國家隊」，鼓勵出國歷練、建立學徒制、支持返鄉創新，並以社會住宅與稅制改革，讓青年「住得起、看得到未來」。

第四，司法與財政必須重建誠信。推動司法評鑑與公開審理透明化，恢復人民信任；建立「黃金財政規則」，區分投資與支出，避免財政淪為選舉提款機。

第五，文化與語言政策要展現主體性。台灣人佔多數卻缺乏台語委員會與系統性文化建設，應推動本土語言、記憶工程與文化輸出，凝聚社會共同體。

最後，在國際定位上，總統應主動宣示台灣在民主供應鏈的角色，推動自由貿易協定，並以「國家敘事白皮書」明確展現台灣的國際法地位。

總之，總統的責任不是被動回應，而是領導議題。若能每年交出安全更穩、收入更高、文化更自信的成果，賴清德就能真正成為帶領台灣十年的國家領袖。

（作者為自由撰稿人）

