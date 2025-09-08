晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）魔皇夢魘～150歲、萬歲及其他！

2025/09/08 05:30

◎ 胡文輝

「大規模殺人毀滅性核武」與「長生不老」齊飛！九三中國北京天安門閱兵，習近平、普廷、金正恩三大獨裁者，共同演出一段雙重驚悚的「魔皇夢魘」。

「魔皇夢魘」，別人的命賤如草芥沙土，三魔可以用核武讓千千萬萬生命如煙消失，自己的命則貴逾鑽石千千萬萬倍，心肝腎腸胃皮骨…都可以器官移植，壞心肝就摘別人心肝來換。

習近平（一九五三年生）、普廷（一九五二年生）都年逾七十，天安門上閱兵閱出來的長生不老話題，習近平開其端，俗話說人生七十才開始，他自道「七十還是小兒郎」，習、普聊上器官移植可吃百五，四十一歲的金正恩只能在旁陪笑，習說的活到一五○歲並非空穴來風，中共「九八一首長健康工程」延壽目標即為一五○歲。

想想，二一○三年，習近平、普廷都吃百五那年，意味的就是未來七十八年，兩大獨裁者一直統治中、俄兩國，一直專制獨裁，一直宰制兩國人民，一直威脅全世界…，哀哉人民！他們若下台，不再是魔皇，就不能全身器官任意換，早就塵歸塵、土歸土了！

若他們吃百五，普廷且不論，習近平本有中國「萬歲」封建思想，秦皇、漢武等都曾想把「萬歲」化虛為實，史不絕書，強求長生不老術藥，習皇自命「新時代中國特色社會主義…」哲皇，即使草包又豈會落前朝皇帝之後？七十望吃百五、吃百五再追尋萬歲永生夢。習皇之夢正是人民夢魘，多少人戰慄恐懼器官被活摘？多少枯骨化煙塵？

回看台灣，賴清德總統會見民進黨立委談到川普關稅、大罷免失敗、風災復原慢為執政不安的三隻黑天鵝，黑天鵝指出乎意料卻衝擊重大的事件，其實，民進黨感知鈍化、反應疲化、執行力弱化更是三黑天鵝成禍殃主因。

與黑天鵝相對的「灰犀牛」，指發生機率、衝擊、風險都極大，卻為人們忽略或視而不見的事件，習、普、金三魔皇團抱、九三閱兵展示「大規模殺人毀滅性核武」，聯手抗美之外，習近平的狼心還是併吞台灣，台灣面對的是藉口統一搞侵略的極惡「暴龍」，藍白禍國亂台充當倀鬼，很多人卻如「灰犀牛」視而不見，危哉台灣！

藍白網紅呆粉協力赤軍轉傳九三閱兵武嚇台灣，厚顏無恥背叛國家人民、背叛良知！拿赤色髒錢的叛徒們，午夜夢迴可曾想過，那些軍武有一天要滅你的國、毀你的家園、殺死你的親友及你!?

（作者為資深媒體人）

