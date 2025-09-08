自由廣場》體育班轉型與改革的必要

◎ 墨客

近日「廢除體育班」與「社區化運動」的爭論引發社會廣泛關注。職棒球員工會主任趙子維提到，台灣運動員長期處於高壓訓練與學業邊緣化的體制中，不僅影響選手的心態與表現，更讓體育班的教育角色備受質疑。究竟體育班應該被廢除，還是轉型？

首先，若僅因為體育班長期存在問題而一刀切除，無疑是「因噎廢食」。體育班曾是許多孩子翻轉人生的出口，特別是在家庭資源有限的情況下，運動成績提供了升學與出路的機會。但隨著少子化、社會觀念改變，及未必是唯一的翻身道路，體育班原有的功能與吸引力逐漸弱化。如果我們因此廢除，不僅切斷了可能的培養管道，也可能讓基層運動更難延續。

然而，不可否認的是，現行體育班的問題確實不少。許多學生在體制內被「運動化」，卻未被「教育化」。換言之，學校與家長有時候只是在培養一個運動員，而不是培養一個完整的學生。這種狀態讓體育生在運動生涯結束後，因學業不足而難以銜接社會，最後淪為勞力密集產業的基層勞工，甚至「退役即失業」的困境。凸顯出體育班必須轉型，否則教育的義務將被徹底架空。

且所謂「要求體育班兼顧學業」在實務上往往淪為形式。表面上維持一定成績才能比賽，實際卻流於「上有政策，下有對策」。這種「最低標準」的教育方式，看似滿足了成績要求，卻讓學生喪失真正的學習機會。當運動生涯無法繼續時，只能依賴殘缺的學業背景進入社會，難以擁有多元選擇。這才是體育班真正的結構性問題。

總之，體育班若不轉型，恐怕只是繼續製造「會打球卻無法生活」的體育孤兒。教育的核心應是培養一個完整的人，而非只是一名運動機器。唯有讓體育與教育相輔相成，台灣的體育發展才能真正邁向永續。

（作者為現職國中教師）

