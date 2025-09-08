自由廣場》性平案不要政治污名化！

◎ 吳一法

藝人江祖平指控三立電視員工龔益霆涉嫌性侵，事件衍變成政治扭曲，司法被醜化包庇綠色媒體，三立電視已正式委任知名律師賴芳玉擔任外部公正人士，全面調查性平事件，可望瓦解泛藍支持者對媒體的政治污名化。

藝人江祖平指控被性侵案，連日來，許多泛藍民代或支持者以政治立場妄議，指稱三立電視是綠媒、質疑性平專家不敢批評三立、構陷士檢啟動調查但會以無證據不起訴、劍指綠媒報導帶風向潑糞江祖平等等，使得單純的性平案件，被扭曲成政治事件。

三立在案發後多次強調配合檢方調查，在無罪推定下，沒有公開指責自己的員工，就被藍營支持者以政治思維擴大扭曲，把本案上綱醜化為執政黨與司法縱容。

為展現公正性，三立總經理高明慧，正式委任律師賴芳玉作為外部調查人士，全面追查相關案件，她強調「絕對與被害者站在一起」、「同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫律師」、「全力支持受害者對抗不法」、「訴訟費用皆由三立負責」、「安排心理諮商師協助同仁平復身心健康」。這一個委外公正調查的案件，不止限於江祖平，更包括所有三立員工。

當然，更重要的三個意義，是讓江祖平的性侵害疑雲，能夠回歸到「司法、公理正義」的基本事實認知層面，藉此建立媒體圈「性別友善」職場環境的情意層面，更讓全民培養尊重媒體意見多元、跳脫政治污名的行動層面。

賴芳玉是國內知名法律專家，她長年專注女性權益，被外界譽為「法律不分藍綠」、「台灣最著名藝人案件律師」，相信她的性平調查可讓真相公開化，也為長期被質疑、詬病的媒體性平環境，樹立新格局。同時，期待賴律師的外部公正調查，能夠讓各界視角回歸到性平案本身，不再從媒體立場泛政治化而模糊焦點。

（作者為傳播學者）

