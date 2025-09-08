晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》性平案不要政治污名化！

2025/09/08 05:30

◎ 吳一法

藝人江祖平指控三立電視員工龔益霆涉嫌性侵，事件衍變成政治扭曲，司法被醜化包庇綠色媒體，三立電視已正式委任知名律師賴芳玉擔任外部公正人士，全面調查性平事件，可望瓦解泛藍支持者對媒體的政治污名化。

藝人江祖平指控被性侵案，連日來，許多泛藍民代或支持者以政治立場妄議，指稱三立電視是綠媒、質疑性平專家不敢批評三立、構陷士檢啟動調查但會以無證據不起訴、劍指綠媒報導帶風向潑糞江祖平等等，使得單純的性平案件，被扭曲成政治事件。

三立在案發後多次強調配合檢方調查，在無罪推定下，沒有公開指責自己的員工，就被藍營支持者以政治思維擴大扭曲，把本案上綱醜化為執政黨與司法縱容。

為展現公正性，三立總經理高明慧，正式委任律師賴芳玉作為外部調查人士，全面追查相關案件，她強調「絕對與被害者站在一起」、「同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫律師」、「全力支持受害者對抗不法」、「訴訟費用皆由三立負責」、「安排心理諮商師協助同仁平復身心健康」。這一個委外公正調查的案件，不止限於江祖平，更包括所有三立員工。

當然，更重要的三個意義，是讓江祖平的性侵害疑雲，能夠回歸到「司法、公理正義」的基本事實認知層面，藉此建立媒體圈「性別友善」職場環境的情意層面，更讓全民培養尊重媒體意見多元、跳脫政治污名的行動層面。

賴芳玉是國內知名法律專家，她長年專注女性權益，被外界譽為「法律不分藍綠」、「台灣最著名藝人案件律師」，相信她的性平調查可讓真相公開化，也為長期被質疑、詬病的媒體性平環境，樹立新格局。同時，期待賴律師的外部公正調查，能夠讓各界視角回歸到性平案本身，不再從媒體立場泛政治化而模糊焦點。

（作者為傳播學者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書