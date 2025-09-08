自由廣場》川習會有譜 台灣要有備無患

◎ 廖明輝

外媒報導，美國總統川普正在低調籌備十月底赴南韓出席APEC領袖會議，屆時不排除與習近平場邊雙邊會談。種種跡象指出：美中都將帶著經貿籌碼與戰略算計走進談判室。

此次川習會可能聚焦三大主軸。首先，經貿護欄勢在必行。過去兩年，雙方輪番針對稀土、半導體、高科技設備與原材料實施出口管制，供應鏈「武器化」趨勢愈加明顯。為降低企業不確定性與金融市場波動，雙方勢必推動將非敏感商品貿易排除於戰略衝突之外，並建立透明、可預期的限制機制。其次，可能重啟芬太尼執法合作。第三，軍事危機溝通機制重啟後，雙方如何制度化軍方對話、海空相遇規則，及強化政策熱線，亦可能被納入會談。

然而，在這場以大國利益為中心的戰略接觸中，台灣須小心面臨成為「籌碼」壓力。北京勢將趁勢施壓美方調整台灣政策語言，企圖以「反對台獨」取代「不支持台獨」，進一步推進其主權論述合法化。台灣須明確堅守不成為談判籌碼原則，外交語言必須清晰區分「不支持」與「反對」的本質差異。

從戰略層面來看，美國支持台灣不僅源於價值與法理承諾，更關乎其在全球高科技產業鏈的關鍵位置。台灣生產全球九成以上高階晶片，等於美國國安與產業競爭力的重要命脈。依據我方七月公布資料，今年上半年，台灣出口美國七八九億美元，從美進口二三七億美元，雙邊貿易達一○二六億美元，台灣居美國第六大貿易夥伴。支援台灣，不只是履行《台灣關係法》，更是保護美國高科技優勢與供應鏈安全的核心利益。

此外，對於外界質疑台灣戰鬥意志不足觀點，美國智庫蘭德近期報告駁斥，指出台灣的問題在於政治兩極化導致國防動員缺乏共識與組織。事實上，多項民調顯示逾三分之二台灣民眾願在戰時保衛家園，徵兵支持度甚至高於南韓。台灣需做的是打破地方與中央的政治隔閡，建構跨黨派共識，並擴大社會動員效能。

綜上，川習會並不會帶來「大交易」或「關係重置」，但它可能在激烈競爭的美中關係加裝幾道護欄，使雙邊互動更可預測。問題在於，中俄北韓近月不斷強化戰略協同，北韓援俄並參與烏俄戰爭使區域風險急遽升高。在這種結構性壓力下，美國對能自我防衛、產業關鍵且民主堅韌的台灣需求更為迫切。

我們當前的任務，就是在十月前後把國防戰備與產業韌性升級為「可檢驗清單」，並以穩健而非浮誇的外交訊號對外展現決心。唯有如此，即使大國之間的談判難解所有結，台灣仍能確保自己在大國博弈賽局的主動權。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

