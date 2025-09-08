晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川習會有譜 台灣要有備無患

2025/09/08 05:30

◎ 廖明輝

外媒報導，美國總統川普正在低調籌備十月底赴南韓出席APEC領袖會議，屆時不排除與習近平場邊雙邊會談。種種跡象指出：美中都將帶著經貿籌碼與戰略算計走進談判室。

此次川習會可能聚焦三大主軸。首先，經貿護欄勢在必行。過去兩年，雙方輪番針對稀土、半導體、高科技設備與原材料實施出口管制，供應鏈「武器化」趨勢愈加明顯。為降低企業不確定性與金融市場波動，雙方勢必推動將非敏感商品貿易排除於戰略衝突之外，並建立透明、可預期的限制機制。其次，可能重啟芬太尼執法合作。第三，軍事危機溝通機制重啟後，雙方如何制度化軍方對話、海空相遇規則，及強化政策熱線，亦可能被納入會談。

然而，在這場以大國利益為中心的戰略接觸中，台灣須小心面臨成為「籌碼」壓力。北京勢將趁勢施壓美方調整台灣政策語言，企圖以「反對台獨」取代「不支持台獨」，進一步推進其主權論述合法化。台灣須明確堅守不成為談判籌碼原則，外交語言必須清晰區分「不支持」與「反對」的本質差異。

從戰略層面來看，美國支持台灣不僅源於價值與法理承諾，更關乎其在全球高科技產業鏈的關鍵位置。台灣生產全球九成以上高階晶片，等於美國國安與產業競爭力的重要命脈。依據我方七月公布資料，今年上半年，台灣出口美國七八九億美元，從美進口二三七億美元，雙邊貿易達一○二六億美元，台灣居美國第六大貿易夥伴。支援台灣，不只是履行《台灣關係法》，更是保護美國高科技優勢與供應鏈安全的核心利益。

此外，對於外界質疑台灣戰鬥意志不足觀點，美國智庫蘭德近期報告駁斥，指出台灣的問題在於政治兩極化導致國防動員缺乏共識與組織。事實上，多項民調顯示逾三分之二台灣民眾願在戰時保衛家園，徵兵支持度甚至高於南韓。台灣需做的是打破地方與中央的政治隔閡，建構跨黨派共識，並擴大社會動員效能。

綜上，川習會並不會帶來「大交易」或「關係重置」，但它可能在激烈競爭的美中關係加裝幾道護欄，使雙邊互動更可預測。問題在於，中俄北韓近月不斷強化戰略協同，北韓援俄並參與烏俄戰爭使區域風險急遽升高。在這種結構性壓力下，美國對能自我防衛、產業關鍵且民主堅韌的台灣需求更為迫切。

我們當前的任務，就是在十月前後把國防戰備與產業韌性升級為「可檢驗清單」，並以穩健而非浮誇的外交訊號對外展現決心。唯有如此，即使大國之間的談判難解所有結，台灣仍能確保自己在大國博弈賽局的主動權。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書