自由廣場》給李洋部長的一封信

◎ 陳雨鑫

「運動是凝聚國家向心力、提升全民健康的重要力量」，恭喜李洋選手榮任我國首任運動部長，李部長是我國最傑出的運動員之一。或有人顧慮其行政經驗不足，政治生澀？但我對他信心十足。其形象清新，能快速學習且三位次長皆幹練之材。若能政通人和、身先士卒且卓越領導統御，必有大成。

筆者出身大企業專業經理人、中小企業主，並「棄商從政」近十年，從地方縣市、直轄市到行政院體委會等公職，深知「人在公門好修行」，在此野人獻曝。

首要了解公務機關的特色，比如： 鐵打的衙門流水的官；多做多錯，少做少錯，不做不錯…等說法。

公部門及民營企業文化完全不同，公務員沒有任期壓力，政務官反倒像「臨時工」，需在有限時間內推動政務，得快速進入狀況，融入團體，更須激發同仁的向心力、生產力及績效。

一、政通人和：新兵閣員的第一課

轉換心態上任！以公部門新兵謙卑態度，與同仁以夥伴相處，讓人親近而樂意配合。更需請益次長、署長等事務官，迅速深入狀況，提升對部會了解的深度。換位思考、謙卑溝通，正是打開合作局面的鑰匙。

二、領導統御：魄力、關愛、擔當

給予同仁關愛，兼顧法理情的態度，有魄力領導與擔當，讓公務員有向心力，打破不做不錯的態度。良好的領導統御將是政務推進的最大力量。即所謂「帶兵要帶心」，就像運動場上的教練，贏得比賽靠的不只是戰術，更是彼此的信任。

形成「人和」方能「政通」，反之可能形成阻力，不但阻礙政策，甚或引發輿論與立院的合圍。

李部長還要下苦功準備立法院的答詢攻防，並強化國會聯絡人能力，事前情蒐並充分準備，得以對答如流。方能讓社會認同與順利推動政務。

三、身先士卒：激發團隊榮譽感

筆者接任體委會副主委時，施政重點就選延宕已久的「運動彩券」。深入了解業務，率同仁們共同執行。

當時行政院會前會，因充分準備，事先多次演練。獲蘇院長讚賞：台上十分鐘，台下十年功。順利達成院會決議，並進入跨部會協調，完成歷史性的任務就是一例。

如今回顧，十四年來運彩發行收入，用於體育經費已逾七百億，重點投入如黃金十年計畫等，成績斐然！這是團隊的努力。「有成果大家分享，有問題自己承擔」，身先士卒的姿態，就是將自己當作火種，點燃同仁的熱情。人和自然政通，這也是領導統御的重要學問。

所以，首長應身先士卒，有魄力、有擔當的組織團隊，給同仁關愛的眼神、不忘初衷的使命感，提升團隊精神與向心力，讓績效與生產力提高，進而培育有榮譽感、有責任感的國家公僕。

好的領導者不只是創造政績，更能激發下一代對國家未來的信心。

福國利民，讓台灣成為自由民主富強的國家。

台灣加油！部長加油！

（作者為前台中縣副縣長、體委會副主委）

