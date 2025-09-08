晴時多雲

社論》豈是只有三隻黑天鵝！

2025/09/08 05:30

前台北市長柯文哲、國民黨籍台北市議員應曉薇因京華城案一再遭到延押，此次羈押期限將於十月一日屆滿，合議庭上週五﹙九月五日﹚提前裁定柯文哲七千萬元、應曉薇三千萬元交保，皆限制住居並配戴電子腳環接受科技監控，應曉薇當日立即辦妥交保獲釋；孰料，在延押庭聲淚俱下請求法官准予交保的柯文哲卻一反常態，竟稱還須「再行深思」，是否交保將於今日﹙九月八日﹚答覆，用意何在，令人不解。柯案擾攘台灣政壇一年多，本案審判可能再延宕數年之久，但此際乃是探討其對台灣衝擊的時刻了。

京華城案本質上是偵辦有無貪瀆圖利的司法案件，涉案的柯文哲是前民眾黨主席、應曉薇是國民黨籍，卻被接任的民眾黨主席黃國昌與關押中的柯文哲定位為政治迫害，並直接鎖定賴清德為幕後黑手。然而，近年涉貪污案遭到偵辦、審判，包括民進黨前桃園市長鄭文燦、國民黨宜蘭縣長林姿妙、前南投縣長李朝卿、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安等，藍綠白政治人物皆有，尤其鄭文燦曾任桃園市長、行政院副院長，未來發展看好，仍成為檢調鎖定對象，可見檢調辦案並沒有特別針對藍白。此外，民眾黨批判檢調怎可搜索國內第三大黨主席住家及辦公室，質疑必有政治力介入；然而，前總統陳水扁在卸任總統職位時，該年年底即遭到收押，並一直關押到保外就醫。一位甫卸任的國家元首尚且遭到如此待遇，如果第三大黨主席有涉貪之嫌，檢調豈能故意縱放不查？更何況，民眾黨一直指控柯案是賴清德的陰謀，甚至連集會遊行等屬於地方警局裁決職權的事務，仍要無端牽扯賴總統，尤其柯甚至公開揚言，不管賴清德派任何人來談，絕不會妥協投降。這種虛構事實，把一切問題「賴」給「清德」的作法，就是標準的政治操作，跟司法無關。悲哀的是，民眾黨對柯案的操弄，已製造出一場人為的政治大地震，強烈衝擊國內的政治板塊、民主價值與司法獨立。

柯文哲是否有利用職權放寬京華城容積率之嫌，民眾黨應根據事實駁斥檢調的指控，才是正辦。但黃國昌等民眾黨人不此之圖，無論是否出現有力的證據與證人的說詞，白營一概視若無睹，卻往往截取隻字片語，斷章取義，透過平台對小草灌輸柯案是政治迫害，煽動支持者的情緒，以致到處抗議，甚至以「走讀」之名，在禁止集會遊行區域衝撞員警，製造衝突。此外，民眾黨對柯案的動員，不僅在於網路世界與街頭抗爭，更重要的是，白營以受到執政黨政治迫害之名，在黃國昌的帶領下，白營八席立委向傅崐萁主導的國民黨一面倒，形成所謂的「傅黃體制」，堂堂第三大黨竟淪為「傅隨組織」。黃國昌的政治生涯充滿權謀，一再背離曾經提攜他的貴人與支持者，改變程度都是一百八十度的極端，而為了合理化黃國昌曾經發下「不要懷疑我消滅國民黨的決心」豪語，祭出反抗賴清德的獨裁、營救柯文哲，企圖形塑向藍營傾斜，是不計個人毀譽，大義所在。尤有甚者，黃國昌打著反綠、救柯的大旗，將藍白合在國會毀憲亂政的惡行，包括國會擴權、胡亂刪凍總預算、不斷以個案質詢法務部長、修憲訴法意圖癱瘓憲法法院、修訂財劃法讓藍白地方首長搶奪中央財源等等，得以因反綠得到合理藉口。

台灣民主改革時程雖然短暫，卻是一種不流血的革命性變革，縱使未臻完美，但已建立了一個以規則與普世價值為運作基礎的體制，但藍白合對此卻極盡破壞之能事，諸如以立法權為核心，架空行政等四權，且無視立委之職責在審查預算，並非增加預算支出，竟然通過普發現金一萬元、大幅對軍人加薪、企圖讓年金回復改革前狀態，這一切都是利用增加民眾福祉之名，以國家資源行買票綁樁之實。尤其，這些惡例都是藍白在席次優勢下，不付諸討論，即強行通過。國會因而淪為多數凌虐少數的罪惡淵藪。令人憂心的是，黃國昌為國民黨的反罷奔走效力，利用小草對「綠營關押柯文哲」的仇恨，力挺藍營獲得反罷成功，使得藍白合成為藍營政客打敗綠營的普遍期待，因而對白營示好甚至已至失去大是大非的程度。故而京華城案雖因藍營議員的控告而起，但當前國民黨高層包括蔣萬安、朱立倫、盧秀燕都為柯文哲喊冤，甚至曾對柯文哲涉及京華城案大肆批判的郝龍斌，為了競選黨主席，竟淪為柯文哲的啦啦隊。顯見，藍白合已扭曲藍營政客的認知，白營可能反客為主主導藍白合的政治進程。

總之，在營救柯文哲的訴求下，藍白「睥睨一切，無視人間律法」，造成台灣政局動亂的政治大地震。一旦柯文哲交保，白營的領導權由激情而有勇無謀的黃國昌回到理性與激情兼具，更有謀略的柯文哲手中，藍白合恐怕會是賴總統所謂「三隻黑天鵝」之外另一隻更大的黑天鵝，成為台灣民主的更大挑戰。國人必須有心理準備。

