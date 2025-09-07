晴時多雲

星期專論》台灣站在十字路口：自我調適，否則被併吞

2025/09/07 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

台灣的民主制度必須保持韌性、透明與公信力。民主愈是堅實，中國能夠滲透的土壤就愈貧瘠。（資料照）

在一場攸關印度—太平洋地區未來安全架構的劇烈變局中，台灣正處於動見觀瞻的震央。嚇阻是否持續奏效，抑或徹底崩解，其影響將遠遠超出台灣海峽，從根本上重塑全球權力格局。

箇中利害無以復加。當前，日趨強勢的中國已在多個面向，對台北施加前所未有的壓力。北京的戰略是全方位的，包括軍事恫嚇、外交孤立、經濟脅迫，以及無孔不入的滲透煽惑，企圖從內部裂解台灣的民主社會。

政治對立加深 國安共識受限

來自中國的挑戰又因為台灣內部的政治分歧，而變得更為嚴重，甚至延伸到關於這個島國的身分認同，以及未來對中關係的根本性問題。隨著政治對立程度加深，台灣在重大安全決策上凝聚共識的能力，變得愈來愈受限，而偏偏當下正是最需要團結的時刻。

數十年來，台灣的安全奠基於一項隱晦的保證之上：美國的軍事優勢與民主團結，能夠庇護這個島國免於中國的侵略。然而，隨著地緣政治現實的變遷，這種確定性已在重重壓力之下逐漸崩塌。

川普政府在印太夥伴關係上的破壞性作法，包括對美國的關鍵戰略夥伴印度，發動近乎經濟戰的行動，為亞洲的安全佈局帶來危險的不可預測性。與此同時，美國內部日益嚴重的政治掣肘與戰略疲乏，讓外界對於華盛頓願意為了台灣，不惜與中國直接衝突的決心，產生令人不安的疑慮。

這些疑慮恰恰浮現於情勢最惡劣的時刻。中國的軍事挑釁已成為日常，戰機與船艦頻繁越過台灣海峽中線，赤裸裸地展示武力。在外交層面，北京持續蠶食台灣的國際空間，包括挖走台灣的多個邦交國。與此同時，中國的滲透也達到前所未見的程度，結合惡意假訊息、經濟利誘與網路攻擊，企圖削弱台灣的民主制度與社會凝聚力

或許最令人憂心的是，中國已經發動人類歷史上最迅速、最野心勃勃的和平時期軍備擴張。北京的國防工業複合體正以遠遠超越冷戰時期軍備競賽的速度，大量生產戰艦、飛彈、戰機與無人機。中國龐大的飛彈庫涵蓋數千枚精準導引的彈道與巡弋飛彈，有能力摧毀台灣的軍事基礎設施。

中共軍事擴張 企圖逼降台灣

中國海軍的船艦數量已經躍居世界第一，而其核武器庫存的擴張速度，更是自一九六○年代以來所未見。藉由這類軍事擴張，北京向台北傳遞訊號，即併吞台灣勢在必得，抵抗毫無意義。北京或許認定，壓倒性的軍事優勢為併吞台灣提供了多種手段，包括直接入侵、利用封鎖扼殺經濟運轉，以及持續透過難以承受的軍事施壓，逐漸迫使台灣在政治上屈服。

在前述背景下，台灣若要救亡圖存，就必須揚棄已經過時的安全想定，正視嚴峻的現實。嚇阻不能僅止於仰賴外部承諾，而是必須從可信的自我防衛能力出發，善用台灣得天獨厚的地理優勢。

事實上，台灣的地理條件正是遏阻敵人來犯的最大資產。這個島國的多山地形、適合進行兩棲登陸的海灘有限，以及一年中大部分時間均湍急浪高的海象，都是不可多得的天然屏障，但前提是台灣採行正確的軍事戰略。

這意味著台灣應該優先發展不對稱戰力，而非採購傳統的昂貴裝備，包括能夠殲滅入侵艦隊的機動式反艦飛彈；可以封鎖登陸區的水雷；防禦性無人機蜂群，以及在密集飛彈轟炸下仍可獨立作戰的分散式海岸防衛部隊。

同樣重要的是，台灣應該放棄投資易受攻擊的高價值目標。當中國的飛彈有如暴雨般傾瀉時，先進戰機與大型水面船艦將淪為昂貴標靶。相反地，台灣應該聚焦於發展存活性高、具備成本效益的武器系統，以阻止中國迅速取勝，並讓任何入侵的嘗試付出難以承受的代價。

民間韌性 也是嚇阻重要支柱

民間韌性則是有效嚇阻的另外一根支柱。烏克蘭的經驗提供了寶貴教訓，即韌性不僅來自於前線的火力，也仰賴全民做好妥善準備。

台灣必須擴大後備部隊訓練計畫，定期舉行民防演習，並建立分散式重要物資倉儲，包括燃料、醫療設備與通訊器材等。目標是確保即使遭到中國的飛彈攻擊或封鎖，民生基礎設施仍不至於全面癱瘓，社會凝聚力也不會潰散。

中國的影響力行動也構成同樣嚴重的威脅，需要擬定細緻的對策。北京的戰略瞄準台灣民主制度的弱點，透過網路攻擊、散播假訊息與秘密政治資金，企圖撕裂社會，侵蝕民眾對民主制度的信心。

台灣的應對也必須是全方位的。加強媒體識讀教育，能夠讓一般公民識破網路世界的惡意操弄。選舉法規需要強化，以杜絕中國暗中資助特定候選人與政黨。資安防護必須擴展到關鍵基礎設施的民間營運單位，而非僅限於政府機關。

最關鍵的是，台灣的民主制度必須保持韌性、透明與公信力。民主愈是堅實，中國能夠滲透的土壤就愈貧瘠。

雖然美國的支持依然至關重要，但台灣不能完全依靠華盛頓的承諾。相反地，台北應該主動深化與其他民主國家的夥伴關係，因為這些國家也有防止中國稱霸的共同利益。

日本正日益將台灣的安全視為自身國防不可或缺的一部分。面臨中國在邊境施壓的印度，同樣深切關注如何維護印太地區免於中國宰制。澳洲和歐洲也逐漸意識到，台灣的命運攸關國際社會的和平與穩定。

台灣的外交戰略應在三個層次上運作：首先，透過非正式的安全對話與演習，培養與區域民主國家的合作默契；其次，訴諸國際法律架構，強調台灣人民在不受任何脅迫下，自主決定未來的權利；最後，拓展經濟夥伴關係，使國際社會無法承受台灣被孤立或侵佔的代價。

夥伴關係極大化 對台至關重要

這些行動不會削弱美國嚇阻的重要性，華盛頓依然是抗衡中國脅迫的最主要力量。然而，台灣在持續深化與美國安全合作的同時，也必須防範美方的介入可能延遲、有限，甚至受到政治掣肘的風險。

台灣的挑戰在於如何將夥伴關係極大化，同時避免過度依賴。如果台灣展現真正的決心與能力，就能強化國際馳援的正當性。反過來說，自滿會讓台灣的承諾遭到質疑，削弱其他國家為台灣承擔風險的意願。

中國毫無疑問是以併吞台灣為目標。不確定的只是台灣是否做好準備，確保北京的野心永遠無法得逞。而一套多層次的嚇阻戰略—結合堅實的自衛能力、民主韌性，以及拓展全球夥伴關係—可以讓中國的侵略付出更高昂的代價，大幅降低其達成目標的可能性。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

