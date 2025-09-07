自由廣場》運動部加油 全民來運動！

◎ 黃惟冰

運動部將於九月九日掛牌成立。不僅兌現賴總統的重要政見，更是國家進步的關鍵契機。

即將接任部長的李洋揭示未來施政的六大重點，名列首位就是「全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活」。看起來不複雜，影響卻很深遠。

首先，運動不只能強身健體，還能刺激大腦釋放腦內啡與多巴胺。這兩種神經傳導物質已被證實能夠舒緩壓力、緩解疼痛、產生愉悅感。簡單來說，只要多運動，可以活的更長久、更快樂。健保支出有望減少，人際關係也會更和諧。

其次，隨著路跑、潛水、獨木舟、登山等運動的興起，有助於強化社會對自然環境的關注。畢竟，沒有人喜歡在充滿垃圾與污染的環境中運動。透過大眾在運動過程中的親身體驗，環境教育、海洋教育等需要終身學習的議題，自然而然會在潛移默化中聚沙成塔。

再者，運動也是人與人的黏著劑，有共同運動習慣的人，少則結伴同行，多則成立俱樂部、球隊、社團。這樣的社會網絡，對於數量持續增加的單身人口、獨居長者等族群，格外重要。

總之，全民運動除了是運動部的首要任務，也是社會健全的重要支柱，值得你我共襄盛舉。

（作者從事公共服務業）

