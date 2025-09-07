晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》福島5縣食品連14年檢驗 全符標準

2025/09/07 05:30

◎ 林基興

最近，衛福部預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制。有國人抗議，認為連部份日本人也不放心福島食品，甚至發生偽造產地標示的事件。若要放寬，以後得擔心「核食」嗎？

把福島等五縣食品稱為「核食」實是過於簡化的用詞，意味其輻射劑量超標而不安全。但輻射充斥地球上，你我也釋放輻射，食物也含輻射。因此，若稱「核食」，食品應真的超標。事實上呢？食藥署統計，二○一二年二月至今年七月，五縣進口食品，十四年來在邊境檢驗二十六萬多批次，均符合台日標準。檢測耗費人力與物力，因此，回歸源頭管理，合理合法。

事實上，二○一四年，美國食藥局表示，沒有證據顯示福島食品會危害健康；二○一五年，美國國家科學院也支持。二○一五年，頂尖期刊《自然》論文指出，福島食品已回復到核災前標準。

細究即知不理性而非輻射導致傷害：國際食品法典委員會法規是每公斤食品的輻射劑量一千貝克。福島事故後，日本設限五百貝克，但即使每天吃此劑量的食物，連吃四個月，其輻射風險，仍少於一次電腦斷層掃描的劑量。

二○一二年，日本更嚴縮為一百貝克，導致許多食物浪費與銷毀、物價上揚等社會災難。二○一三年，我國主婦聯盟環保基金會表示，無論劑量高低均應立即銷毀。諸如「無論劑量高低均應立即銷毀」或「符合標準不代表安全」的恐慌心態，實在自傷傷人。

衛福部明示，國人要注意的是食品保存方式與期限、重金屬污染海產（就像WHO提醒孕婦避開深海大魚因可能汞污染）、油炸等烹煮方式。

（作者為大學教授）

