自由廣場》從娃娃就練兵 中共社會竟吹捧「武德」？

◎ 郭索

中共近日一位博主發表令人擔憂的言論，他強調中國「才是」真正全民皆兵的國家，並將幼兒園到中學的集體訓練，硬生生拔高為「隱性軍事素養」，並把中共社會裡的高度組織化、紀律化與集體主義說成是民族優點，以「幼兒園排隊、學校跑操」比擬軍隊演練，宣稱這種紀律就是戰鬥力的基礎，將體制化的服從與壓抑當作一種「武德」來吹捧。

然而，一個真正健康的社會，應重視兒童的想像力、創造力與獨立思考，把教育的重點放在人文素養與自由精神。只有極權體制才會誇耀「令行禁止」、「如臂使指」，這些特徵正好是政權得以維持統治、隨時能動員人民為其犧牲的基礎。文章所謂「武德充沛」的背後，其實是從小的馴化與壓抑，讓人習慣服從命令，犧牲自我。

值得注意的是，當中共以「集體主義」為底色，把自發合作的美德硬生生等同於「聽黨指揮」，便徹底偷換了概念。災難中互助的群眾行為，本質上是人性與公民社會的力量，卻被詮釋為體制下的戰鬥力。這種話術看似是在頌揚民族優點，實際卻是對極權動員的合法化。

中共之所以樂於鼓吹「全民皆兵」，並非因為真重視人民的安危，而是把國民視作隨時可被徵召的資源。個體的自由、兒童的童年、社會的多元性，都被犧牲在「組織化」的祭壇上。當一個國家把幼兒軍事化當成驕傲，它所炫耀的不是力量，而是枷鎖。

歷史上幾個案例，例如納粹透過「希特勒青年團」，從小納入軍事化訓練，把行軍、敬禮、操演當成愛國與忠誠的表現；這是法西斯體制用來消滅獨立思考的手段，其次，北韓小學生進「少年團」每天唱紅歌、學打靶，讓軍事化滲入教育，培養對金氏政權的忠誠。

一個真正民主的社會，會把幼兒的想像力、創造力與人文素養視為珍貴資產，不會以「軍事化」作為榮耀。唯有缺乏安全感、需要隨時動員人民作為統治工具的政權，才會把孩子訓練成「小兵」當成民族驕傲。

要警惕的是，這種「從娃娃抓起」的軍事化教育，不是愛國，而是剝奪童年與自由的政治工程。

（作者從事自由業）

