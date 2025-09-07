晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從少子化到「缺師化」 新教育危機

2025/09/07 05:30

◎ 魏世昌

在少子化逐漸成為台灣社會共識的今天，多數人將焦點放在出生率、學校退場與教育資源分配上，卻少有人注意到另一個更潛在、迫切的問題正在悄悄發酵，那就是「缺師化」。當學校一間間關閉，許多人以為教師將因此過剩，然而現實卻恰恰相反，我們正在面臨的，其實是一個找不到老師的未來。

根據教育部統計，目前全台已有約廿二萬六千人取得教師證照，卻只有十二萬九千人實際成為正式教師，另外約有兩萬一千人在學校擔任代理教師，其餘七萬四千人則選擇不進入校園，另謀出路。這些人不是沒有熱情，也不是沒有能力，而是在進入教育現場後，看不到長遠的希望。每年雖約有五千人通過教師檢定，最後真正能走入教室的卻只剩下三千人左右。即使考上了，也不代表能夠取得穩定的教職，多數人得從一年一聘的代理教師做起，面對的不僅是收入的不確定，更是生活的無力感。

這樣的制度安排，等同於將一批懷抱教育理想的年輕人推向不確定的邊緣。他們在反覆的聘期更新中逐漸被消磨，在無法預測的未來中選擇離開。有些人轉而投身補教業，或成為企業內訓講師，甚至在平台上開設課程自立門戶。當網路教學提供了更高的報酬與更彈性的工作條件，學校這個原本應該是育才搖籃的地方，卻漸漸失去了吸引力。

更嚴重的是，台灣的教師結構正邁向高齡化。每年約有四千位教師退休，預計未來幾年數字還將持續增加。在沒有新血願意補位的情況下，這場「退休潮」將與「新進斷層」同時發生，對教育現場造成前所未有的衝擊。未來的學校不僅學生人數減少，更可能出現「找不到老師」的窘境。尤其是偏鄉地區與冷門學科，將首當其衝，進一步加劇城鄉之間、學科之間的教育資源落差。

問題的根源，不在於台灣沒有人願意當老師，而在於「老師」這個職業，正逐漸失去吸引力。從薪資待遇、聘期保障、升遷機會到工作負擔，整個制度對年輕教師而言缺乏吸引力。我們常說教育是百年大計，但當制度本身拒絕給予教師基本的尊重與穩定，這個大計終將淪為空談。

要解決「缺師化」問題，並不是再多開幾場教檢、或增加幾個聘任名額就能根本改善的。政府與社會真正需要面對的，是整個職業結構的重建。應該讓教師職涯成為一條有前景、有保障、有尊嚴的道路，讓年輕人相信，投身教育不是犧牲人生，而是一條值得堅持的選擇。

在少子化的背景下，我們理當減班減校，但同時也更應珍惜每一位願意投入教育現場的人。否則，未來的教室裡，不僅學生變少，也將空著老師的位置。而真正被犧牲的，將不只是教育工作者，而是一整個世代的學習權與教育未來。

（作者為工程師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書