自由廣場》從少子化到「缺師化」 新教育危機

在少子化逐漸成為台灣社會共識的今天，多數人將焦點放在出生率、學校退場與教育資源分配上，卻少有人注意到另一個更潛在、迫切的問題正在悄悄發酵，那就是「缺師化」。當學校一間間關閉，許多人以為教師將因此過剩，然而現實卻恰恰相反，我們正在面臨的，其實是一個找不到老師的未來。

根據教育部統計，目前全台已有約廿二萬六千人取得教師證照，卻只有十二萬九千人實際成為正式教師，另外約有兩萬一千人在學校擔任代理教師，其餘七萬四千人則選擇不進入校園，另謀出路。這些人不是沒有熱情，也不是沒有能力，而是在進入教育現場後，看不到長遠的希望。每年雖約有五千人通過教師檢定，最後真正能走入教室的卻只剩下三千人左右。即使考上了，也不代表能夠取得穩定的教職，多數人得從一年一聘的代理教師做起，面對的不僅是收入的不確定，更是生活的無力感。

這樣的制度安排，等同於將一批懷抱教育理想的年輕人推向不確定的邊緣。他們在反覆的聘期更新中逐漸被消磨，在無法預測的未來中選擇離開。有些人轉而投身補教業，或成為企業內訓講師，甚至在平台上開設課程自立門戶。當網路教學提供了更高的報酬與更彈性的工作條件，學校這個原本應該是育才搖籃的地方，卻漸漸失去了吸引力。

更嚴重的是，台灣的教師結構正邁向高齡化。每年約有四千位教師退休，預計未來幾年數字還將持續增加。在沒有新血願意補位的情況下，這場「退休潮」將與「新進斷層」同時發生，對教育現場造成前所未有的衝擊。未來的學校不僅學生人數減少，更可能出現「找不到老師」的窘境。尤其是偏鄉地區與冷門學科，將首當其衝，進一步加劇城鄉之間、學科之間的教育資源落差。

問題的根源，不在於台灣沒有人願意當老師，而在於「老師」這個職業，正逐漸失去吸引力。從薪資待遇、聘期保障、升遷機會到工作負擔，整個制度對年輕教師而言缺乏吸引力。我們常說教育是百年大計，但當制度本身拒絕給予教師基本的尊重與穩定，這個大計終將淪為空談。

要解決「缺師化」問題，並不是再多開幾場教檢、或增加幾個聘任名額就能根本改善的。政府與社會真正需要面對的，是整個職業結構的重建。應該讓教師職涯成為一條有前景、有保障、有尊嚴的道路，讓年輕人相信，投身教育不是犧牲人生，而是一條值得堅持的選擇。

在少子化的背景下，我們理當減班減校，但同時也更應珍惜每一位願意投入教育現場的人。否則，未來的教室裡，不僅學生變少，也將空著老師的位置。而真正被犧牲的，將不只是教育工作者，而是一整個世代的學習權與教育未來。

（作者為工程師）

