自由共和國》姜皇池／全面開放福島食品，令人不解？

衛福部預告廢止《停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區》草案。（資料照）

姜皇池／台大法學院教授

衛福部預告廢止《停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區》草案，回歸源頭管理及邊境管制，先由日本政府就限制流通食品品項進行管制，再由台灣主管機關於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。簡單地說，新制將取消原本的「一○○％逐批查驗」，且不再要求「雙證管理」。

依據衛福部的說法，國際上原有五十三個國家或地區對日本食品採取管制措施，已有四十九個國家或地區完全解除管制措施，而除我國之外，目前僅剩中國（含香港、澳門）、韓國、俄羅斯，仍對部分或全部產品停止輸入或要求提供輻射、產地證明。不僅如此，食藥署認為日本相關資訊與因應措施均在國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）架構下進行，有其可信度及妥適性，能有效確保食品安全；另外，我國過去邊境檢驗之結果，亦支持相關食食品安全風險屬於可忽略之範圍。從上觀察，政府似乎為符合「多國潮流」及「科學證據」，而對福島食品全面解禁。若單從上述面向考量，固有其依據，然恐未能顧及本事件之全貌。

請繼續往下閱讀...

首先，本案並非單純境外食品安全事件，而是涉及核廢水排放而有跨境損害風險的事件，且風險的來源日本是我國的地理鄰近國。於此事件當中，以地理鄰近而言，僅有我國、俄羅斯、韓國及中國，是屬於足以相比擬的當事國。換言之，其他數量眾多的非地理鄰近國，並非與我國處於可相比擬的處境。反而是中韓俄等地理鄰近國之作為始較具參考價值。

其次，由於跨境污染損害性質之故，我國任何行為，都可能構成先例，對我國未來有所影響，特別是影響日本或其他地理鄰近國如何在跨境事件給予我國之待遇。本案中，核廢水跨境之性質，涉及有關於無害原則及其相關之審慎注意義務和預警原則之解釋與適用。於此，日本作為風險來源國，最低限度內，應有協商及通知義務，應主動提供本事件相關資訊給我國，或與我國建立意見交換或資訊之管道。

事實上，中、韓、俄等國在與日本協商或日方安排下，皆得派員前往福島周邊水域進行獨立採樣監測，並基於各自檢出之科學數據，來決定是否開放日本水產品進口，至今中、韓、俄等國仍對福島及其周邊縣市之水產品進行部分管制。因此，我國有充分理由要求日本與我國進行有意義的協商、資訊揭露以及意見交換，或是獨立採樣權利，在日本給予我國應得待遇之前，我國有必要仍採取對應手段捍衛自身權益。

再者，就此事件，日本給予中國以及韓國的待遇，若與我國相比，天差地別。以中國為例，日本在去年與中國達成共識，擴大長期國際監測並建立對話管道，並陸續召開多次部長級會談、司長級會議，就水產進出口與技術性事項進行討論。中國獲得日本主動提供資訊、雙邊對話管道，且能派員參與監測，受到日本百般禮遇。若再想到，從二○二三年日本開始排放核廢水起，中國即對日本採取相對強硬之態度，日本如此禮遇，而我國自始低調善意協助日方諸多作為，反遭日本刻意忽略冷落。

從國際法協商義務角度出發，相較於其他地理鄰近國，日本對同為地理鄰近國之我國，採此種強烈差別待遇之作法，印證其並無善意對我國履行「跨境風險來源國」應盡之義務，且差別待遇之程度，或可謂達到歧視之程度。縱令礙於現實我國無法參與IAEA架構之監測，日本最低限度內，亦應與我國為相對應之雙邊安排，但日本卻刻意不為。衛福部在面對日本缺乏善意、歧視待遇之際，若仍僅自顧高喊順應國際潮流、科學為本的口號，恐有失捍衛國家尊嚴之職責。

所幸目前僅處公告收集輿情階段，或仍有轉圜空間。吾人誠摯呼籲衛福部再審慎思維本事件之更多面相，在日本政府沒有積極回應前，考量暫緩全面放寬福島食品決策，若執意為之，則不僅忽視跨境污染風險與地緣鄰近現實，亦有棄我國在國際法上權益與國家尊嚴不顧之虞，誠有再思量餘地。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法