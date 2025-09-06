晴時多雲

自由廣場》中山女高學生爭取開放外食，我有話說⋯⋯

2025/09/06 05:30

◎ 毛毛雨大人

午餐時間，走過走廊，看見一群群同學圍坐在逸仙樓校長室門口，這是中山女高學生為追求「開放外食運動」，藉由「在校長室前吃午餐抗議」方式表達積累許久的不滿。或許家長不盡認同，但身為中山人，我想說幾句話。

外界可能以為學生是為了想要天天外食而有此舉，事實並非如此。造成強烈反彈的原因在於：熱食部的大多數商品漲價，使得原本就品項有限、價格與份量又不相符的餐點，更缺乏吸引力。在此同時，而校方又限制學生訂購外食的權利，致使餐食選擇性更為緊縮，學生若不自備餐點，就只能依賴學校熱食部，更強化被壟斷與強制消費的感受。

外界有所不知，中山熱食部向來存在「供量有限」的問題，為了搶到限量而熱門的「自助餐或滷味」，必須在十一點就從各棟教室趕往排隊，如果拖遲至十二點，幾乎就注定與它們無緣，只能擠進排隊人潮，卻往往只剩油膩的早餐類食品了。更可議的是，幾乎每天都有同學耗盡用餐時間排隊，依然空手而歸，接著又因遲到而遭紀律糾察隊警告，如此一來，同學不但犧牲了休息，也使午餐與午休得不到應有的健康與放鬆，而淪為一場令人焦慮的生存遊戲，日復一日。

事件升溫後，校方回應「中山並非沒有外食，而是一個月一次，整潔或紀律優良的班級可以再加一次。」但許多中山生更感不解，購買食物的簡單自由，怎會變成獎懲的手段？

面對社群平台若干過激言論，身為中山人真是既難過又無奈。事出有因，我們選擇最溫和方式，只在校長室門口吃飯，既無過激的絕食，也沒違反校規，既未喧嘩而影響高三生，亦未刻意擴大訂購外食、拒買熱食部餐食，未讓店家因而蒙受損失，如此平和訴求，只是想讓每年舊事重演卻又無疾而終的外食訴求，能獲得關注及支持。

學校若堅持封閉市場的午餐選擇，至少要做到一件事:提供足量且學生不須搶食的餐食供應，而非一成不變，只供應固定而有限的份量，導致學生必須費時費心費力，不然就挨餓。必須申明，這次抗爭核心並非「學生愛吃外食」，而是學生面對永無止盡的搶食挫折，在熱食部漲價之後終告全面爆發。我們不要特權，只希望能提供更具彈性的供餐以保障學生消費權益。

餐點不足的現況，校方若一時無法改善，那麼「開放外食」至少能暫時舒解窘況，讓學生多一項選擇，這並非壞事。希望校方從「以學生為本」的角度出發，做出適切的改變，讓學校與學生之間的信任得到修復。

（作者是中山女高學生）

