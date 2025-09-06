晴時多雲

自由廣場》從日本經驗看台美關稅談判

2025/09/06 05:30

◎ 陳永昌

美國總統川普簽署總統令，降低包括關鍵產業汽車在內日本商品關稅至百分之十五，確認七月雙方協議內容。從四月中旬首次赴美，日本首席貿易談判代表暨經濟再生大臣赤澤亮正十進十出美國華府後，最後成果得來不易。

當赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克代表簽署協議文件後，忍不住鬆一口氣大嘆：「呼，終於啊！」。儘管川普追加提高美國稻米進口量與能源採購金額，也把日本承諾對美投資五千五百億美元嚴苛條件文字化。日本民眾多不忍苛責赤澤，理解支持聲音佔多數，清楚知道一切都來自川普個人強大意志。在川普交易式外交幾近霸凌下，赤澤已經竭盡全力控制最小程度傷害。

歷經困難交涉終有所成，日本在野黨的反應又是如何？日本國民民主黨黨魁玉置雄一郎在推特上，向赤澤亮正與日本駐美大使山田重夫等談判團隊公開表示敬意；最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥也暫時擱置政治攻訐，呼籲盡快編列補充預算，以因應後續經濟與就業巨大衝擊。

從川普意外親自現身第一回合談判，到關鍵性六月底第七回合談判，赤澤亮正被盧特尼克直接帶進白宮，與川普直接面對面交鋒，在在證明川普才是關稅談判拍板定案的唯一決策者。最戲劇一幕發生在七月下旬第八回合談判，白宮幕僚長公布一張黑白照片，川普桌上手板原本寫著投資金額四千億美元，川普大筆一揮塗改為五千五百億美元，白宮大肆宣揚這是川普個人重大勝利，為美國額外加碼爭取到一千五百億元美元。

七月底協議，雙方事後各有不同說法，並未簽下白紙黑字書面文件，一直拖到九月初才塵埃落定，則是充分反映川普善變不確定性，他習慣擺脫官僚階層行政作業束縛，偏好保留最後翻案空間，只為展現個人至高無上權威。

赤澤亮正週四出發前，儘管東京當局掌握川普可能配合簽署行命令訊息，石破茂內閣還是小小心翼翼提醒最後變卦可能性，因為永遠不會有人知道川普下一步！

第一線談判人員忍辱負重，頻繁往來華府東京之間，談判進度始終原地打轉，赤澤亮正無辜蒙受「廢物大臣」罵名，網路甚至有人歪樓酸他是為了累積商務艙飛行里程。在赤澤硬纏軟磨的堅持下，滿足對方虛榮心之餘，又能彰顯己方的決心與誠意，終於讓川普點頭簽署行政命令。

台美關稅談判結果的不確定性，是台灣企業頭號困擾，以日本為師，窮盡一切可能，政府應儘速尋求與美方達成關稅協議。

（作者為企業專業經理人）

