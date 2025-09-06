晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》大閱兵 中共的虛張與心虛

2025/09/06 05:30

◎ 王輝生

二戰結束八十週年後，中共卻高舉「抗日暨反法西斯勝利」的旗幟，耗費巨資舉行大閱兵。

荒謬的是，當年擊敗日本者，實為美國與盟軍，中國戰區的受降國是中華民國，對這段史實，中共心虛而一字不提。

終戰時，中共尚未建政，不曾「反法西斯」，且非抗日主力，如今卻以「反法西斯」、「抗日的中流砥柱」自詡，演出一場心虛不實、歷史錯位的荒誕劇。

這場閱兵既非紀念和平，更非追悼亡者，而是邪惡操弄歷史，虛飾「一中」敘事，霸凌台灣、挑撥台日美關係，轉移中國內部民怨。

中共經濟疲弱，民心浮動，軍頭接連落馬，中央軍委懸缺，內外交困，唯有製造敵人、鼓吹民族主義，以營造團結假象。「抗日」或「反台獨」就成了最廉價的藉口。

此次閱兵也成為中共外交突圍的舞台秀，北京示惠拉攏所謂「全球南方」諸國，籌組反美同盟。

然而，西方發達國家悉數缺席，美其名為「反法西斯大會」，座上賓卻是入侵烏克蘭的俄羅斯、北韓，及一些「非自由」國家。

BBC直言，這場閱兵更像「反美同盟」的外交派對。北京苦心經營「萬邦來朝」的景象，卻因底氣不足而顯得外強中乾。

最大的諷刺，正是這份欲蓋彌彰的「心虛」。因為對歷經二戰的國家而言，真正的勝利紀念應是「和平反省」而非「耀武揚威」，故五大戰勝國都沒出席。

老子曰「戰勝，以喪禮處之」，因「一將功成萬骨枯」；戰勝的背後，代表著無數生靈塗炭。

歐美諸國向以莊嚴低調追思，中共卻將抗日當作提款機，反覆製造仇日，將歷史仇恨化作威壓統治的燃料。

對外的咄咄逼人，正反映著對內的惶恐不安；表面的強硬，恰是政權心虛的寫照。

歷史早有警訓「物壯則老，是謂不道」，漢武帝好大喜功致江河日下，清乾隆帝十全武功後盛極而衰。

改革開放以來，中國本因韜光養晦而崛起，如今卻不顧民生而窮兵黷武，正在重蹈「物極必反」的覆轍。

虛張聲勢的背後，往往是害怕失去掌控的焦慮；而當權者若無法醒悟，歷史的反噬恐將為期不遠。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

