評論 > 投書

自由廣場》重修才是拯救之道／ 「富者更富 」史上最不義的財劃法

2025/09/06 05:30

◎ 鄭語利

由藍白陣營主導的國會，通過一版連小學生都能指出錯誤的財劃法，造成藍綠縣市紛紛叫屈，堪稱我國立法史上的大烏龍。不僅民進黨執政的台南、高雄、澎湖等首長不滿修法結果，就連國民黨籍的連江縣長王忠銘、立委陳雪生都氣得跳腳。

這一版的財劃法不僅史上最不公，也是史上最烏龍。不公的地方在於「富者更富」，台北市拿到全國最高統籌分配款一一一三億，增加金額也是六都最高達四一六億，人均四．六萬元。但其他縣市就沒這麼好命，隔一條河的新北市，面積是台北市的七倍，拿到三七四億，算起來人均只有二．六萬元，為全國最低。更不要說台南市，拿到的分配款僅一六三億，金額為六都最少，總統本命區卻如此下場，令許多民眾感到不公。

該重修財劃法的原因，不只是不公，還有數邏輯錯亂的分配公式。國民黨執政的連江縣一一五年度分配數僅七．一三億元，少於一一四年修法前分配數七．二三億元，原因出在立法時就錯寫分母，馬祖原本應該拿離島縣市當分母，立法規定要用全國廿二縣市當分母，導致可分配額度無法全數分配，不只馬祖分得少，行政院還有數百億可分配額度不知如何分配。

如此低劣的立法品質，引起許多縣市反彈，新北市長侯友宜在媒體訴苦要求「公平」！台南市長黃偉哲在行政院會，也呼籲這次財劃法一定要「二修」，應該把土地面積、在地產業的產值、以及農牧老年等人口指標考慮進來。例如南科產值絕對大於台北任何一個園區，這些包括三奈米廠的產值必須算在台南，不能只看稅籍登記地址。

面對已經修壞到的財劃法，立法院也拒絕行政院覆議修法，建議立法院諸公自己重修吧！藍白立委重修數學科目已經來不及了，但是重修法律仍有機會！藍綠縣市都因為財劃法修惡而受害，「二修」已逐漸成為共識，亡羊補牢為時未晚，千萬不要為了自己的面子，而傷害無辜的民眾。

（作者是新北市民，南科從業人員）

