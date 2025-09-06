晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》學生質疑竟遭驅逐 教室播放中共閱兵 老師錯上加錯！

2025/09/06 05:30

◎ 胡顏

報載，台北市某高中廖姓英文老師竟然在課堂上播放對岸的「九三閱兵」影片，被學生反映不妥，廖師竟稱「不喜歡可以離開教室」。

對此，從教職退休的筆者認為，該師嚴重違反教育原理原則及教師分際，誠屬「錯上加錯」的雙重錯誤，學校行政單位應列入教師考核，不宜護短輕縱。

首先，該師辯解在課堂播放閱兵影片，是希望向學生強調自律的重要，藉此增進班級經營的效果。筆者認為如此辯解實屬牽強，培養學生自律的方法有千百種，豈有非得播放中共閱兵影片不可？退一萬步想，就算要播放共軍閱兵影片，也應該列舉台灣曾經辦過的閱兵影片為例，目前兩岸仍存在著敵對關係，播放對方的閱兵影片有為敵宣傳的意味，實在令人不解。

教育主管機關早就一再強調，教學必須維持中立立場，舉凡涉及宗教、政治等色彩議題，一律嚴禁進入校園，該師不可能不知道，明知而故犯，罪加一等，豈可輕饒？

再者，當學生對播放閱兵影片提出質疑，老師完全捨棄溝通對話的管道，竟直接要求學生「不喜歡可以離開教室」，這又是嚴重侵害學生受教權的不當舉動，不是身為導師所應該有的作為，如此嚴重錯誤，應列入年終考核才是合理處置。

教育學有教學三大規律，那就是「合認知性」、「合價值性」和「合志願性」，總結而言，該師在課堂播放閱兵影片，當學生質疑合宜性時，卻藉由「上對下」的姿態驅逐學生離開教室，此一處置手段，明顯違背教育三大規律的原理原則，該師不但應為自己行為負責，也應為此向學生道歉才是！

人非聖賢，孰能無過？老師也會做錯事，一旦做錯就應認錯道歉，而非施壓學生、找藉口脫罪，學校行政單位也應督促老師改過自新，而非師師相護，高高舉起卻輕輕放下，企圖就此船過水無痕，宛如沒發生，如此護短，難保類似事件不會再重演！

（作者是國小退休校長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書