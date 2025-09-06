自由廣場》學生質疑竟遭驅逐 教室播放中共閱兵 老師錯上加錯！

◎ 胡顏

報載，台北市某高中廖姓英文老師竟然在課堂上播放對岸的「九三閱兵」影片，被學生反映不妥，廖師竟稱「不喜歡可以離開教室」。

對此，從教職退休的筆者認為，該師嚴重違反教育原理原則及教師分際，誠屬「錯上加錯」的雙重錯誤，學校行政單位應列入教師考核，不宜護短輕縱。

請繼續往下閱讀...

首先，該師辯解在課堂播放閱兵影片，是希望向學生強調自律的重要，藉此增進班級經營的效果。筆者認為如此辯解實屬牽強，培養學生自律的方法有千百種，豈有非得播放中共閱兵影片不可？退一萬步想，就算要播放共軍閱兵影片，也應該列舉台灣曾經辦過的閱兵影片為例，目前兩岸仍存在著敵對關係，播放對方的閱兵影片有為敵宣傳的意味，實在令人不解。

教育主管機關早就一再強調，教學必須維持中立立場，舉凡涉及宗教、政治等色彩議題，一律嚴禁進入校園，該師不可能不知道，明知而故犯，罪加一等，豈可輕饒？

再者，當學生對播放閱兵影片提出質疑，老師完全捨棄溝通對話的管道，竟直接要求學生「不喜歡可以離開教室」，這又是嚴重侵害學生受教權的不當舉動，不是身為導師所應該有的作為，如此嚴重錯誤，應列入年終考核才是合理處置。

教育學有教學三大規律，那就是「合認知性」、「合價值性」和「合志願性」，總結而言，該師在課堂播放閱兵影片，當學生質疑合宜性時，卻藉由「上對下」的姿態驅逐學生離開教室，此一處置手段，明顯違背教育三大規律的原理原則，該師不但應為自己行為負責，也應為此向學生道歉才是！

人非聖賢，孰能無過？老師也會做錯事，一旦做錯就應認錯道歉，而非施壓學生、找藉口脫罪，學校行政單位也應督促老師改過自新，而非師師相護，高高舉起卻輕輕放下，企圖就此船過水無痕，宛如沒發生，如此護短，難保類似事件不會再重演！

（作者是國小退休校長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法