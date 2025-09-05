自由廣場》教宗良十四世「九三接見」 談中國天主教會

◎ 京威

今年九月三日這天，教宗良十四世單獨召見周守仁樞機，這是教宗當選後首次與周樞機會面，而會面的主題正是「中國的天主教會」。這個日期與主題，令人玩味。

依香港公教報訊，教宗與周樞機九三會談，彼此交換對「在中國之教會」的看法。周樞機說他分享了有關「在中國之教會及香港教會」的情況，幫助教宗「加深瞭解中梵關係現況」，並且再次肯認教宗在擔任總會長期間曾赴中國「內地」，對中國有一定認識。至於未來中梵關係，周樞機表示，教宗「現階段願意延續教宗方濟各對中國的方向，優先透過交談處理問題」。

耶穌會社群媒體(Jesuitsglobal)則把這次教宗與周樞機的會面稱作「搭橋：梵諦岡的重大會議」，同樣強調渠等談話主要討論的內容是「中國教會的現況」，周樞機分享他的個人見解，有助教宗更深入瞭解中國與梵蒂岡的複雜關係，這次會議標誌著新教宗將延續教宗方濟各對中國的路線，也就是透過溝通和相互理解。

教廷與中共的溝通與諒解起自中共改革開放之後，迄今也有逾四十年歷史。然而，中共自一九九○年代即明確公開表示，教廷若想改善與中共的雙邊關係，必要終止與中華民國的外交關係，這是為什麼身在台灣的我們必須關心九三這天教宗與香港周守仁樞機談話的原因。

教廷是中華民國台灣在歐洲的邦交國，我們可預期出身美國的教宗良十四世時代，我們有光明前景可以深化台梵邦誼，我們可以用熟悉的語境及語言向教宗訴說台灣在國際受到的壓迫與台灣之於國際社會的重要性。周樞機為「在中國之教會及香港教會」說話了，筆者期待台灣的天主教會，不分聖職人員或平信徒，也能為中華民國台灣發聲，述說台灣及台灣教會的故事！

（作者是教廷「方濟各經濟」青年學者、台北總教區天主教友）

