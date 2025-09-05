晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》貓不相干的「貓兒干」／讓「台農」美食有文化一點

2025/09/05 05:30

◎ 鄭紹春

最近買了一瓶台農鮮乳（廠商原台灣省農會，已易名中華民國農會），商標名為「貓兒干鮮乳」；飲品風味不錯，可惜低劣的廣告「關於貓兒干」，將原本具有歷史意義的地名，描述得不搭不七，真乃畫虎不成反類「貓」。不得不提出三點意見。

一．虛構顛覆史實：廣告文案以「母貓帶小貓」的神示故事為主軸，雖然具民俗色彩，但忽略了《雲林縣志》與日治地圖等文獻所記載的平埔族洪雅族聚落歷史，使得原本具文化深度的地名變得像是虛構童話。

二．地名誤讀與簡化：「貓兒干」其實是平埔語basjekan，並非因貓而得名，將它簡化為「看到貓就命名」，不但削弱原住民族的文化痕跡，還使地名的歷史厚度被稀釋成一段不相干的牽強附會。

三．商業包裝偏離文化正軌：將地方歷史轉化為品牌故事本是好事，但若未經考證、過度戲劇化，反而會讓消費者感到「廉價行銷」甚至引發文化誤解；中華民國農會的文化理解是否膚淺？從「貓兒干鮮乳」案例來看，確實令人質疑。

檢視此案例，缺乏在地文史顧問參與：若有地方文史工作者或學者參與文案撰寫，應不至於出現令人傻眼的敘事。未善用地方文化資產：像雷厝遺址、貓兒干庄的歷史演變，都是極具教育與行銷價值的素材，卻未被納入品牌敘事。行銷策略偏向「民俗奇談」：這種手法雖吸睛，但容易讓品牌失去文化厚度與信任感。

再者，如何讓台農美食更有文化？如果中華民國農會願意重新審視其品牌敘事，可以考慮：與地方文史館、學者合作，重建地名文化脈絡。在包裝上加入「文化小知識」，如地名演變、族群歷史、考古發現。推出「文化限定版」鮮乳，搭配地方故事與教育活動，讓消費者喝得有滋有味，也有知有識。

台農鮮乳的廣告文案若僅以民間傳說為主軸，忽略了平埔族洪雅族的歷史脈絡與地名演變，確實容易落入「文化包裝失真」的窘境。

本文係基於文化守護的立場，更是對品牌責任的提醒。若台農鮮乳真能從「貓兒干」的歷史汲取文化養分，那麼這瓶鮮乳不只好喝，更是好懂、好敬的在地美味。讓貓兒背鍋的憾事，希望能到此為止。

（作者是前中華民國駐索羅門群島水利專家）

