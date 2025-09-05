自由廣場》踢正步等於戰力強的荒誕

◎ 鄧鴻源

中共近日閱兵，很多藍白老草歌頌中共部隊的正步踢得很好，「所以」戰力很強，台灣怎麼打？諸如此類狗屁不通的謬論，講得口沫橫飛。

如果正步好 = 戰力強，那麼北韓應該排名世界第一，因為北韓的正步踢得比中國好，至於世界第一軍事強國的美國，從來不踢正步，依那些老黃埔的標準，美國根本排不上名，由此思考，即知「踢正步等於戰力強」的荒誕無稽了。

事實是，從來不踢正步的美軍才是世界最強，看美國如何擊敗軸心國便知。二戰時，美國是同盟國的後勤軍火庫與糧食供應中心，若無美國協助反攻，軸心國早就征服世界了。如今美國比以往更強大，依然從不踢正步，這才是真強大。

二戰時，在中國戰場，中共只殺死八百五十一名日軍，自己不知戰死多少人，如今將抗戰戰功攬作自己功勞，不知羞恥。喜歡閱兵的國民黨也是如此。國共兩黨在抗戰時仍然在不斷互打、爭搶地盤，何曾收復失土，沒有美國的兩顆原子彈，有哪個國家敢說是自己擊敗日本？

二十五年前，西方就在喊第三波軍事事務革命，現在AI已被譽為第四波，藍白卻還在緬懷正步跟刺槍等落伍訓練，真是落伍。正步踢得再好，不會打戰也沒用。

（作者是大學教授）

