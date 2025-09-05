晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》踢正步等於戰力強的荒誕

2025/09/05 05:30

◎ 鄧鴻源

中共近日閱兵，很多藍白老草歌頌中共部隊的正步踢得很好，「所以」戰力很強，台灣怎麼打？諸如此類狗屁不通的謬論，講得口沫橫飛。

如果正步好 = 戰力強，那麼北韓應該排名世界第一，因為北韓的正步踢得比中國好，至於世界第一軍事強國的美國，從來不踢正步，依那些老黃埔的標準，美國根本排不上名，由此思考，即知「踢正步等於戰力強」的荒誕無稽了。

事實是，從來不踢正步的美軍才是世界最強，看美國如何擊敗軸心國便知。二戰時，美國是同盟國的後勤軍火庫與糧食供應中心，若無美國協助反攻，軸心國早就征服世界了。如今美國比以往更強大，依然從不踢正步，這才是真強大。

二戰時，在中國戰場，中共只殺死八百五十一名日軍，自己不知戰死多少人，如今將抗戰戰功攬作自己功勞，不知羞恥。喜歡閱兵的國民黨也是如此。國共兩黨在抗戰時仍然在不斷互打、爭搶地盤，何曾收復失土，沒有美國的兩顆原子彈，有哪個國家敢說是自己擊敗日本？

二十五年前，西方就在喊第三波軍事事務革命，現在AI已被譽為第四波，藍白卻還在緬懷正步跟刺槍等落伍訓練，真是落伍。正步踢得再好，不會打戰也沒用。

（作者是大學教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書