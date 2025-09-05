晴時多雲

自由廣場》中國沒被欺負 都忙著欺負別人

2025/09/05 05:30

◎ 張商陽

館長看完中國閱兵後說「再也沒有任何國家敢侵略或欺負中國」此等讚嘆，放到現實，反而曝露了語言的錯位。

中國這些年持續以軍力和經濟擴張塑造「受害者」敘事，對內強調「不再被欺負」，對外卻不斷用行動壓迫周邊國家。南海就是例子，中國海警在仁愛礁、黃岩島以水砲與衝撞阻止菲律賓補給，連漁民也被驅趕，這不是防禦，而是赤裸的霸凌。美菲因此強化軍事合作，區域緊張反而升高。

二○二○年中印加勒萬河谷爆發流血衝突，中國仍持續在邊境加強軍備；在台灣周邊，軍機軍艦幾乎天天出動，對台進行消耗式壓力。日本也長期面對中國船艦進入釣魚台周邊的挑釁。中國口口聲聲不容欺負，但實際上被它壓迫的，正是一個又一個鄰國。

在資源上，中國同樣把手段武器化。湄公河上游的大壩攔水，導致下游出現乾旱與魚群消失；雅魯藏布江的「超級水壩」計畫，讓印度憂心隨時可能被掐水。同時，中國對澳洲課重稅，對立陶宛封鎖貨物，都是用國力強迫他國就範。

同樣的矛盾，也出現在國際經貿場合。中國一方面高喊「我們已經強大，誰也不敢欺負」自稱第二大經濟體，另一方面卻在 WTO 場域強調自己仍是「發展中國家」，要求補助與優惠待遇不能取消。這種「既要強大又要特權」的姿態，正是中國長期語言錯位的縮影。

更諷刺的是，中國網路輿論長期灌輸「我們曾被欺負，如今強大了誰敢再欺負我們」。然而，中國過去最沉重的困境，往往不是外國造成，而是中共政策自毀。大躍進導致數千萬人餓死，三反五反與人民公社掐死經濟活力，文化大革命讓國家倒退整整十年。有學者估算，毛澤東時期因政策與政治運動造成的非正常死亡人數，可能數千萬至上看八千萬，堪稱人類史上最大的悲劇。真正的困境，不是被別人欺負，而是被自己的政權整垮。

所以，當館長喊出「再也沒有任何國家敢欺負中國」，真正的諷刺在於：沒有人敢欺負中國，但中國卻持續欺負別人。把霸凌說成受害，把侵略偽裝成自衛，而發出讚嘆的館長，卻忘記自己的家，也正是在被欺負的一方。

（作者是蛋農）

