自由廣場》以印尼阿北為例／因抖音而投錯票選錯人的慘痛代價

2025/09/05 05:30

◎ 李靖

近期印尼各地示威遍地，社會衝突一觸即發。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任不到一年，人民已從期待迅速轉為失望。青年失業率節節攀升，政府卻選擇加徵新稅；同時強行監管數位稅基、凍結銀行帳戶、覬覦私有土地。高層官員失言不斷，執政形象急速滑落。八月國會強推的「自肥法案」，更是壓垮民心的最後一根稻草，終於點燃積怨已久的憤怒。

普拉伯沃過去是軍事強人，背負著人權迫害的黑歷史，甚至涉入一九九八年的排華暴動與屠殺，這樣形象的人照理很難贏得人民信賴。但在二○二四年，他卻憑藉「年輕選票」支持而得以重返權力巔峰。許多印尼青年因為他在抖音上的跳舞、搞笑影片與成功的社群操作，錯把娛樂化的形象移作政治判斷，把他當真誠可愛的「阿北」，紛紛把選票投給普拉伯沃。但短短不到一年，選舉形象破滅，青年最關心的民生議題被犧牲，印尼民主更遭受空前危機，年輕人才知被騙，但為時已晚，只好起來抗爭。

面對國內局勢，普拉伯沃沒有檢討失敗，反而在黨內大會上抹黑抗議群眾為「貪腐勢力資助的反政府行動」，企圖顛倒是非、轉移焦點，更執意出席中國九三閱兵，甘與獨裁陣營為伍。這不僅是威權遺緒的復活，更凸顯他對「後真相時代」操弄輿論的自信：在資訊氾濫的環境裡，只要聲量足夠，就能掩蓋真相。後果便是印尼民眾的心聲被壓制，反對的力量逐漸失語。

無獨有偶，台灣也充斥著把聲量當民意、把攻擊當治理的政治人物。許多國民黨立委上任後，不專心立法問政，卻持續以「網軍頭子」姿態，將不符己意的媒體人、文化人、公民團體貼上「綠營打手」的標籤，甚至帶頭攻擊申請文化補助的創作者。不僅藐視民意，更刻意製造「人民對特權」的假對立。如此操作，與普拉伯沃抹黑群眾抗議的手法何其相似，可謂「選錯路，窮途末路」。

印尼的前威權勢力重掌政權，不到一年就顯現民主倒退的徵兆；當權力交到錯誤的人手中，代價便是整個國家的沉淪。近年國際上民粹化、反民主的勢力此起彼落，甚至在多國取得重大權位，對台灣而言，無疑是一記警鐘。選民必須睜大眼睛，別讓台灣步上獨裁的後塵。

（作者是上班族）

