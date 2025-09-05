自由廣場》中國器官農場恐非空穴來風／獨裁者暢聊器官移植之驚悚

◎ 徐浩哲

知名作品《鬼滅之刃》的「無限列車」篇中，上弦之參猗窩座對鬼殺隊炎柱煉獄杏壽郎，提出變成鬼的邀約，因為如此就能有「永生」的時間追求武道的至高境界。但炎柱斷然回絕，並表示正因為會老死，才能突顯人類令人憐愛與尊貴。雙方判若雲泥的立場，刻畫惡鬼與人類的鮮明差異。

翻開人類歷史，獨裁者追求長生不老則屢見不鮮。如今俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平外流的一段驚悚對話，似乎顯現這般的渴望恐非僅止於史書上的記載。在中國九三閱兵會場上，普廷表示人類器官會不斷地移植，可以越活越年輕甚至長生不老。習近平則正面回應，指人類在本世紀可能可以活到一五○歲。試想，這幫滿手血腥的獨裁者，倘若真能達成長生不老，必是比動畫裡惡鬼更可怕且邪惡的存在，對整體人類文明發展，絕對是大災難。

請繼續往下閱讀...

中國政府強摘維吾爾人、異議人士器官的消息時有所聞，其中由中國高官發明的專利「原發性腦幹損傷撞擊機」，用途即為人工製造腦死狀態，以利摘除器官，徹底摧殘醫學倫理暨殘害人權。此外，先前台灣藝人Tank在中國竟能短時間成功配對，甚至同時移植心臟與肝臟。除了是量身定做的統戰樣板之外，更讓各界質疑背後有穩定且龐大的器官供應鏈，亦即所謂中國的「器官農場」或「人礦」，如此傳聞，恐非空穴來風。

因此，這不只是中國內部的人權問題，更攸關台灣的未來命運。假設台灣有一天不幸遭中國吞併，屆時在中國的獨裁統治下，你我或身旁的年輕親友摯愛，恐將淪為人礦的一員，成為中國高官延續壽命的新鮮「供品」。說穿了，所謂「抗中保台」，不單是政治或軍事的對抗，更是捍衛身而為人最基本的生命與尊嚴。而堅守自由民主的核心價值，不向任何利誘低頭妥協，正是保護我們自己的唯一正解。

（作者從事自由業）

