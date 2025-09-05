晴時多雲

社論》國民黨怯於批判獨裁者派對

2025/09/05 05:30

前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝直播）前國民黨主席洪秀柱出席中共九三閱兵，在天安門城樓上觀禮，中國官媒央視旁白介紹她是「國民黨代表」。（翻攝直播）

中共前天舉行大閱兵，名為紀念反法西斯戰爭勝利八十週年，實為展示窮兵黷武、脅迫世界的侵略本質。包括中國、俄羅斯、北韓等被形容「邪惡軸心」領導人群聚，堪稱是一場「獨裁者派對」。這正告誡世人，二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭後，威權國家正擴大集結，成為破壞全球和平與秩序的「動盪軸心」，世界將更不平靜。位處威脅最前線的台灣，唯有加強團結、提升實力，方能力阻侵犯。在此關鍵時刻，仍有國民黨前主席等在野政客甘於跑龍套角色，無視國內撻伐與違法爭議，趕赴中國北京閱兵場充當政治工具人。國民黨中央雖撇清說這不是黨的立場，卻無任何黨紀處置，形同默認舔中行徑。說一套做一套，玩弄兩面手法，也向中共交心。

洪秀柱辯稱，「參加九三紀念是緬懷先烈，民進黨不該用恐嚇阻止人民銘記歷史」。然而，當中國官媒央視稱洪為「國民黨代表」，並未看到國民黨中央出面否認。當習近平大談當年的中日戰爭，是由「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰爭的旗幟下」，隻字未提蔣介石在中國戰場的領導角色，也未見現場聆聽的洪秀柱有異議，形同背書。大言不慚攬功，中共鋪陳已久。毛澤東定下假抗日、真發展方針，積累日後國共之戰的實力，才是史實。但中共近年宣傳主導「抗戰十四年」，硬是比國民黨史觀稱「八年抗戰」，時間更早、更長，中國官媒最近還指控國民黨部隊圍殺共軍「抗日戰士」，這些大內宣與大外宣，均不見國民黨嚴加駁斥。怯於申辯歷史，詮釋拱手予人，卻將砲火轉向賴政府，反扣上各種無端罵名。誰在抹去歷史，又誰唾面自乾，外界一目了然。

國民黨一味地謾罵賴政府，轉移無力反駁中共的怯弱。「國民黨代表」赴獨裁者派對，更成了助長威權擴張的幫兇。賴總統今年五月出席歐戰勝利紀念茶會強調，要記取歷史教訓，就不能對侵略行為掉以輕心。總統這番話，道出主要民主國家最大安全關切。現今印太與歐陸地區，正共同面對中俄與北韓等國的擴張威脅，民主國家唯有攜手團結，才能讓侵略者的野心毫無可趁之機。當年二戰，侵略者德國、義大利、日本等軸心國，已是成熟民主國家。過去的侵略者，進化為民主捍衛者。反觀當年反侵略的同盟國，現在的中國與俄羅斯，卻退化為向全球輸出反民主勢力的新軸心國家。國民黨人若在意話語權，就該跟上民主主流，摒棄任何威權逆流，而非連誰民主誰威權，都顛倒錯置。並對赴中參與閱兵，要有明確黨紀處置，以正視聽。

經歷八十年變化，民主與威權國家易位，正告訴世人，人權、自由、民主，只有不斷地守護，才能真正的鞏固。二戰的發生，根源於少數獨裁者的霸權野心。如今全球秩序，也面臨習近平、普廷、金正恩等獨裁者的擴張野心，包括台灣等民主陣營，正遭逢內部與外部勢力的滲入，危及民主價值存續。回顧與紀念歷史，是為了避免重蹈過去的錯誤。二戰前夕因綏靖與妥協氣氛充斥，讓野心的獨裁者以為有機可乘，因而掀起戰事。鑑往知來，堅定「反侵略」，這是紀念二戰八十週年的最核心價值，也是串起民主國家最重要語言。反觀有國民黨人活在平行時空，附和北京操弄，既反美又反日，對於端著槍桿子到處侵擾周邊國家的中共，幫襯擦脂抹粉。歷史認識已然嚴重謬誤，又把錯誤歷史當成了現實，自欺欺人，愚昧可嘆。

要真正做到「反侵略」，民主國家必須更大團結，提高實力才能捍衛和平。賴政府延續深化與民主國家的合作，包括提高國防經費，與民主同盟齊步。不過，國民黨等在野黨表面支持，但又聯手挾國會多數，強推多項要求行政部門擴大財政支出的爭議法案，另又修改財劃法大舉分食中央的財稅資源，使得賴政府在編列明年度中央政府總預算捉襟見肘，被迫大量舉債，扭曲財政結構，弱化執政，也勢必進一步影響我們提升防衛實力的政策選項。另外，對於強化台美更緊密的合作關係，在野方面利用川普政府上台後的政策轉變，不斷針對台美關稅以及對美軍購等議題，抨擊賴政府處理不當，並營造美國把台灣當棋子、盤子的言論風向。表面上是打擊民進黨政府，背後實是疑美論、疑軍論、疑賴論的三位一體，藉此分化台灣與民主國家合作連結。媚中遠美，這是在野瘋狂打賴的主因。

