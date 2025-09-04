晴時多雲

新聞線上》藍白合的虛虛實實

2025/09/04 05:30

朱立倫和蔣萬安為了選票，百般呵護貪腐收賄的柯文哲，他們真心不覺得丟臉！選民以後一定會把這筆帳算清楚。（資料照）朱立倫和蔣萬安為了選票，百般呵護貪腐收賄的柯文哲，他們真心不覺得丟臉！選民以後一定會把這筆帳算清楚。（資料照）

記者陳杉榮

藍白兩黨一年半來牽制賴政府，在國會毀憲亂政，加上大罷免並未罷掉國民黨立委，關心台灣前途的人士憂心忡忡，民進黨一再誤判，應對無方，中間選民和年輕選票又越來越疏離，擔心二○二六和二○二八兩次大選，恐對台灣造成無法回復的傷害。

台灣人民居安思危，未雨綢繆是必要的。但就如老子道德經所言，「物極必反，禍福相倚」，藍白的聯盟有虛有實，兩黨聯合起來打民進黨，很兇悍很有力，當藍白產生巨大利益衝突時，情勢會出現劇烈變化。本屆總統選前，馬英九、朱立倫、侯友宜、郭台銘、柯文哲合演藍白不合撕破臉的「五漢廢言」，曾是鮮明的寫照。

目前藍有求於白多，白續做無本生意，兩黨並非理念結合，一旦碰觸到選舉的基線，矛盾會浮現並擴大。國民黨看似挺過大罷免，事實上，反制大罷免的「死人連署」，還有文化界外省第二代第三代的覺醒等，已然鬆動藍營的固有基層，這也是朱立倫一再說，明年的縣市長選戰，藍白要合作，盧秀燕和蔣萬安這段期間都奉黃國昌為上賓，連台北市警局的警察都被民眾黨的群眾打了，蔣萬安還一臉癡漢似的，以為聲援柯文哲，小草就會投給他。

蔣萬安做為國民黨的可能傳人，備位的明日之星，他若氣魄不足，學不來強人蔣中正的反共，起碼也要學學蔣經國先生對清廉的要求。柯文哲的貪腐是郝龍斌和鍾小平、游淑慧等藍營政治人物所揭發，過去國民黨是以何其痛恨的表情抨擊陳水扁貪腐，現在朱立倫和蔣萬安為了選票，百般呵護貪腐收賄的柯文哲，他們真心不覺得丟臉！選民以後一定會把這筆帳算清楚。

民眾黨做的是無本生意，搶一席算一席，至於挖的是藍營或綠營地盤，根本不重要，現在合作打擊民進黨，是在累積本錢，國民黨還真的以為民眾黨聽他的！且民眾黨的結構還在演變，柯文哲殘敗至此，小草還在變化，黃國昌無法接收殘餘的小草勢力。對柯而言，不管國民黨或民進黨作什麼，都改變不了他被起訴的殘酷事實，現在唯一能對柯文哲的剩餘價值起作用的，是台北地方法院法官的裁判書。

二○二六選舉還有一年多，國民黨黨魁還在難產中，會選出真正的實力派主席，還是如吳伯雄幫馬英九的看守黨魁，關係國民黨的下一步。柯文哲的一審判決和他能否交保，衝擊黃國昌在民眾黨的地位，朱立倫要藍白合，還早得很！

