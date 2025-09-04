晴時多雲

自由廣場》國慶主視覺之醜 十字路口的煞車痕

2025/09/04 05:30

◎ 方復權

雙十國慶籌備委員會二日公布今年國慶主視覺，筆者感覺此一Logo設計是一年不如一年，堪用「醜」字形容。

首先論顏色。慶籌會秘書長吳堂安說「莫蘭迪」藍比較沉穩。但，明明是淺灰藍，不但和國旗的藍色相去甚遠，根本就是憂鬱之藍。紅色的部分，比磚紅色還暗一點，毫無欣喜之情。尤其右半邊的藍與紅交叉對比，左半邊有一處藍藍交接，沒有對比，可見設計不專業，很粗糙。

至於字體設計，吳堂安表示，用筆刷觸感刷出三畫「廿」字樣，蒼勁有力，象徵台灣精神多元包容、民間熱力奔放，也像旗幟飄揚在風中，像台灣民間擁有生命力。筆者認為這只是「國王的新衣」，自我感覺良好，只能用草率的草字頭來形容其毫無章法。

筆者從事的國貿項目包括旅行箱和高爾夫球袋，觀察暨學習國外設計師對產品用色與造型的認真與品味，感覺國慶籌備委員會似乎以為，只要不同於方方正正的「廿」就算是創意設計，不免東施效顰而誤入歧途，這反而是直接滅掉「青天、白日、滿地紅」和「雙十」的意象。

總之，今年國慶主視覺，彷彿是將「行人地獄」搬上檯面，宛如機車蛇行在路口與車輛交會而留下的煞車痕跡，而且是「乾掉」的痕跡，毫無藝術美感。

（作者從事國際貿易）

