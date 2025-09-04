晴時多雲

自由廣場》二戰英靈緊抓洪秀柱們不放

2025/09/04 05:30

◎ 張經偉

山室信一《滿洲國的實相與幻象》序言：「死者，緊抓著生者不放，追問著死亡的意義。」如今，洪秀柱等一票「生者」現身中共閱兵大典，讓二戰期間大量國軍將士的陣亡，頓時盡喪意義。

二戰國軍的盟友是美軍、英軍。英美過透滇緬公路、駝峰航線等等支援中華民國，並聯手打了好幾場稱譽國際的勝仗：「東方隆美爾」孫立人將軍，完全是美軍系統出身；「東方納爾遜」陳策將軍的香港保衛戰，英王還頒授勳章。

英美之外，還有日本。二戰終結後，日本悔過「感謝蔣介石以德報怨」：中正神社、以德報怨之碑…皆是明證。日本有「滴水之恩，湧泉相報」的文化。民國來台，日本也一路友台迄今（包括白團對國軍的支援），亦有「以德報怨，湧泉相報」之意味。偏偏「洪秀柱們」選擇與中共（二戰時一再背刺國軍以圖壯大共軍）偕同閱兵、割捨掉與民主各國的聯盟。陳策、孫立人、胡璉…與英美日聯軍作戰的眾將士，曾經出生入死的意義，盡被當今的國民黨不讀不回。

不，洪秀柱之流的行為，絕非渠所謂的紀念、和平交流。中共如今敵視英美民主國家，宛若當年日本軍國主義附體。連路牌上的英文字母，中共都要摘掉，若真是追求和平、紀念對抗軸心的將士，就應該和中共這種新獨裁、仇外的新法西斯，保持距離才對。

死者，緊抓著生者不放，追問著死亡的意義。若國民黨真向新軸心屈服，那實在是對大量的生者、死者回答：二戰先烈陣亡得毫無意義！

（作者是中學歷史教師、清大歷史碩士）

