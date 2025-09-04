晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》長照莫淪為敗票工程

2025/09/04 05:30

◎ 蕭錫惠

長照政策，本是民進黨最重要的社會福利政見之一。初衷是善意的：照顧高齡人口、減輕家庭壓力、讓社會更有溫度。然而，實際上路多年，民間反應卻不如預期，甚至在基層引發反感。最直接的例子，就是許多居家服務員，原本應該是政策受益者與推動者，卻在選舉中公開表達「拒投民進黨」。這樣的落差，不僅令人警惕，更凸顯政策與人民感受之間存在巨大斷層。

問題出在哪裡？

首先，居服員待遇偏低，長時間勞動卻收入有限，社會地位也不受尊重。政府不斷喊「長照是社會責任」，但實際給予的保障不足，讓第一線的照顧者覺得被利用。其次，家庭的使用體驗並不好。許多人反映申請手續繁瑣、等待時間過長，資源不足甚至導致「紙上有政策，家裡沒服務」。久而久之，長照成了「理想很美好、現實卻無感」的政策。

這也是民進黨近三次選舉選票不斷流失的重要原因之一。

二○一八年地方選舉大敗，本是第一次警鐘；二○二二年疫情後選舉，再次慘敗；二○二四年賴清德雖然當選，但得票率下滑到四二%，立法院更陷少數局面，已經顯示民意支持盤逐漸鬆動。這些警訊不能怪罪選民「不懂政策」，而是執政者忽視了人民的真實感受。政策不只是簡報，而是人民每天生活的具體體驗，必須注入人性化思維。對人民來說，長照不是美麗口號，而是「我家老人需要馬上得到幫助」「我負擔得起費用」「我敢信任照顧品質」。這些需求未被滿足，再好的政策設計都只會成為空中樓閣。

因此，民進黨應提出具體改善方案：一，改善居服員薪資制度，將照服工作納入準公共化保障，至少比照勞動市場平均薪資，並提供進修與升遷管道。二，簡化申請流程，導入單一窗口與數位化系統，讓家庭能快速取得服務，而不是被公文折磨。三，提升品質監督，確保服務標準一致，避免地方差距，並建立申訴與即時協助機制。四，推動社區共照模式，結合地方診所、社區中心與志工，讓照顧更貼近生活。

政治的核心，不只是治理，而是「與人民共感」，一旦長照形成政策的困境，將會讓民進黨執政再次滑鐵盧。

（作者是自由撰稿人）

