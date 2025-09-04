自由廣場》浮誇軍演下的極權不安

◎ 馨娜

九三閱兵成為中共展現權力的舞台，營造軍強馬壯的盛況。但從心理學角度分析，閱兵越盛大，越顯示政權的內心恐懼。過度的軍事展示，正是阿德勒心理學所謂的「補償心理」:當個體或組織面臨深層自卑感，會藉由過度強調某項能力以掩蓋內在僝弱。中共頻繁軍演與閱兵，恰恰反映了統治危機下的防禦機制，將內在焦慮轉化為外在炫耀。對內以武力維穩，對外製造壓迫感，秀肌肉所揭示的並非自信，而是威權深處的極度不安。

閱兵前的中國現況更印證這一點：北京公佈欄有老工人張貼「總書記下台」的標語，「重慶勇士」戚洪在大樓外牆投影「沒有共產黨才有新中國」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「自由不是恩賜 要去奪回」。戚洪的標語直接顛覆中共建政神話，更呼籲華人覺醒。他見證香港淪陷、新疆集中營、西藏強迫同化，寧可拋棄一切舉家逃亡，也不願讓下一代在謊言中成長。

荒謬的是，當中國人用身家代價告訴世界「沒有共產黨才有新中國」時，台灣內部卻有人以為「沒有共產黨就沒有台灣的未來」，前國民黨主席赴中參加閱兵、台灣藝人轉發中國央視閱兵慶賀文，享受台灣的言論自由、選舉權利、司法獨立、健保福利，卻對威脅破壞台灣寶貴制度的中共軍武勢力致賀，宛如向刀架自己脖子的劊子手致敬。

戚洪的投影不只是對中共的反抗，更是對台灣的當頭棒喝。心理學告訴我們，真正自信來自內在價值的確認，而非外在威權的依附。台灣擁有的民主、自由、法治，正是十多億中國人用生命追求的珍貴資產。面對威脅時保持清醒判斷，堅定捍衛自由家園，這份自信，才是台灣最強大的心理武器，而非對專制政權的屈從獻媚。

（作者從事國外業務）

