自由廣場》國軍空中嗆共 國民黨赴中舔共

中共軍機頻繁擾台，惡意破壞海底電纜線。我國空軍近日在空中以無線電回嗆共軍「習近平是你選的嗎？」「你們不知自由為何物！」更指責「做共產黨奴隸，一輩子跪著」，表達國軍堅決反抗共產黨壓迫的清醒與驕傲。不僅顯示空軍的英勇，也是九三軍人節精神的卓越展現。

這樣的反抗，更是對中共政權歷史扭曲與現實威脅的回應。它告訴世界：當中共用政治謊言包裝歷史，或以武力詆毀台灣主權時，台灣軍民絕不臣服。

遺憾的是，竟有國民黨政要赴中共九三閱軍觀禮台，助長其扭曲歷史的政治秀。中共將這場閱兵包裝為中國人民抗日戰爭的勝利慶典，消弭中華民國是當時國際社會公認的正統抗戰勝利者的事實。國民黨人士的參與，不啻是替其偽史背書，否定先烈的犧牲，打臉自己祖先歷史。

抗戰期間，一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍浴血奮戰，而共軍盤算著如何「一分抗日、二分應付、七分發展」，趁國難當頭行擴張割據之實。九三閱軍並非單純紀念抗戰，而是中共意圖捏造歷史、操縱民族情感的戲碼。中華人民共和國誕生於一九四九年，抗戰勝利時根本未曾存在。毛澤東甚至曾公開表示「感謝日本入侵」，認為日寇進逼為共軍壯大提供良機。這番言論，公開文獻均有記載，歷史自有公論。

最可悲且可恥的，莫過於中國國民黨自身的墮落與沉淪。這個曾以「反共」為神主牌、以中華民國正朔自居的百年大黨，如今卻集體膝蓋軟化，爭先恐後地奔赴北京，為篡改歷史、竊取戰果的共產黨卑躬屈膝、塗脂抹粉。從剿共變媚共，敵我不分的精神錯亂，不僅是對孫文等創黨元老的極致羞辱，更是對數百萬犧牲將士的無情背叛。

（作者是國小社會科教師）

