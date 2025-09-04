自由廣場》背恩負義的九三閱兵 習近平厚顏無恥的歷史竄改

◎ 黃清龍

中共舉辦九三大閱兵，試圖將二戰勝利的話語權從西方轉移至中俄，並操弄「歷史修正主義」欲攫奪中華民國的的抗戰成果，進一步與聯大第二七五八號決議連結，對外宣揚一中原則及對台統戰。

習近平這一切無下限的作為，是想強調中國共產黨是對日抗戰最終勝利的「中流砥柱」，強化一九四九年新中國的建立，「確立中國在世界上的大國地位，為中華民族贏得了崇高的民族聲譽。」但一個國家是否具備大國地位，一個民族是否在世界上得到尊重，最根本的並不在國家與民族本身，而是其人民在國際上的地位是否受到尊重。

中國雖是全球第二大經濟體，聯合國常任理事國，與一八○國有正式邦交；但以國家主權建構出的這些國際關係，對中國人民有何意義？一來中國人民在國內低人權、沒自由的「韭菜加地鼠」處境，二來在國際上所謂與中國友好的國家，尤其是最友好國家，往往對中國人包括華人、華僑和華商最野蠻、最殘酷、最壞，例如俄羅斯、緬甸、早年的紅色高棉（赤柬）。相對地，被中國官方認為是敵對的國家，對華人、華僑和華商反而最友好、接受程度最高，例如美國和歐盟國家。

所謂中國崛起，不過是附鑿於民族主義的迷幻名詞，只滿足領導人的私心偏好，對一般中國人並無意義，甚至有害而無益。中共常說「沒有共產黨就沒有新中國」，彷彿被侵占的領土和不平等條約，都靠中共收回或廢除，但事實上這些幾乎都發生在一九四九年以前，與中共政權基本無關。

以收復領土來說，台灣與澎湖是一九四五年八月由中華民國政府代表盟軍對日受降並「接管」的，東北（滿洲）是一九四五年九月起由中華民國逐步接收的，南海諸島則是一九四六年由中華民國派艦進駐，設置碑刻與主權標誌，並於一九四七年公布《南海諸島位置圖》，當時中華人民共和國根本還沒成立。

反而在一九四九年之後，中華人民共和國還丟掉或放棄一些領土，包括：一、一九四九年後正式承認蒙古國獨立，也就是放棄了國民政府的領土主張，從「中國歷史版圖」角度來看，這是最明顯的一塊被徹底放棄的領土。二、中蘇（俄）邊界割讓：一九九一─二○○五年，中俄邊界協議最終劃定，中共承認沙皇時期不平等條約，並且在二○○四─二○○五年進一步將黑瞎子島、阿巴該圖洲島等領土劃給俄羅斯。從民族主義者角度，這是標準的「喪權割地」。

中共聲稱「新中國不丟寸土」，但諷刺的是，歷史事實證明，它不但沒有收回還反而承認並放棄了外蒙古，且在中印及中俄邊界上，也做出了妥協甚至割讓。

另外，中共一直強調一九四九年之後「推翻帝國主義的不平等條約」，實際上大多數不平等條約早在北洋政府或國民政府時期就已逐步廢止，其中不平等關稅、領事裁判權，早在一九二○─一九三○年代，就由國民政府逐步收回；而《辛丑條約》部分條款，也一九三○年代後逐步失效，都不是中共功勞。至於香港九龍租借地，是一八九八年簽訂，一九九七年到期，但這是「租約期滿歸還」，並非中共「推翻不平等條約」。

所謂「沒有共產黨就沒有新中國」只是宣傳口號，而非真正的歷史事實，如同對日抗戰，中共明明是「一分抗日，兩分應付、七分壯大」，習近平卻宣稱中國共產黨才是對日抗戰的「中流砥柱」。

面對中共厚顏無恥的「歷史修正主義」，頭腦清醒的中國人民已經知道，「沒有共產黨才有新中國」，在台灣卻還有國民黨前主席跑去北京，加入否定中華民國抗戰的說謊行列，寧非怪事！

（作者是信民協會理事長）

