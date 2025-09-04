社論》「侵略軸心」大會師紀念二戰

上海合作組織峰會、九三閱兵先後於天津、北京舉行。習近平，抓住川普機會，吸納反美能量。諷刺的是，中國抗日交叉著國共內戰，若非美軍率領盟軍反攻及美軍投擲兩顆原子彈，日本不會在一九四五年八月十五日宣布投降，並於九月二日正式簽署投降書，讓中、俄分享盟軍戰勝紅利。八十年後這齣戲，普廷借力使力，在與川普阿拉斯加會談之後，進一步突破孤立狀態。莫迪，出席上合峰會、不參加九三閱兵，與普、習把手言歡，向川普別苗頭，不結盟的機會主義。習、普、莫人前一團和氣，人後各取所需。倒是，習近平、普廷、金正恩並肩登上天安門觀禮台，這三人正是俄侵烏的共犯，觀眾不難從這種舉止來理解，他們口中的「和平」究為何物。西方要擔心的，應是「侵略軸心」是否帶來三戰陰影。

二戰當年，西方民主國家對抗「軸心國」的盟友，中國（當時是中華民國）與俄羅斯（當時是蘇聯），現在正致力於推翻「後二戰」國際秩序與規則，取而代之以中俄主導的「新秩序」。當今的極權主義國家，不但千方百計把二戰的勝利，功勞攬在自己的身上，而且，還把眼前的西方民主國家，當作二戰軸心國的繼承人。八十年前的蘇聯，史達林力抗希特勒的納粹德國。如今，普廷的俄羅斯揮軍烏克蘭，號稱「去納粹化」，而中國佯裝中立、實際暗助。這兩個當年的同盟國成員，今天卻是「侵略軸心」的老大哥。北韓，當年的日本殖民地，今天公然與俄羅斯並肩作戰，侵略烏克蘭。他們的歷史敘述，當下的所作所為，完全牛頭不對馬嘴。

請繼續往下閱讀...

普廷、習近平，如果兩老無猜，聯手抗拒川普的「反尼克森主義」，未來世界不無可能爆發比烏俄戰爭更大範圍的國際衝突。二○二二北京冬奧，習近平、普廷締結全面戰略協作伙伴關係，上不封頂，合作無上限。緊接著，俄羅斯入侵烏克蘭。然而，閃電戰淪為持久戰，俄羅斯深陷烏克蘭戰場，三年多來國力大傷。這次九三閱兵，「侵略軸心」圍爐取暖，中俄伊朝大會師，他們是純粹的反美示威？或者為某種行動在串聯？如果，他們志在挑戰美國同時打贏兩個以上戰場的能耐，台海可能就是熱點之一。但，一面大陣仗九三閱兵，一面清洗解放軍將領。黨指揮槍，練兵備戰，會不會是虛張聲勢？黃岩島追逐驅離菲律賓補給船，中國海軍、海警之船艦互撞，鬧出國際級笑話。習近平的強國夢，中華民族的偉大復興，會不會自我證明只是紙老虎？最近中共高層內鬥傳聞不斷，其所透露的蛛絲馬跡之一，似乎別有權力鬥爭之外的路線分歧。

二○二○，源自武漢的新冠病毒，重創了全球公衞、經貿，然而，這場疫情給中國留下的後遺症更大。中國的大國責任感，從此在全球被打上問號。習近平拍板的封控清零，將中國工廠、市場打得七零八落。西方對中國的形容詞，從機會、紅利，快速逆轉為風險、負債、不可信賴的供應鏈、區域穩定和平的麻煩製造者。九三閱兵，中俄伊朝齊聚一堂，其向全球傳達的訊息無非是，儘管川普意圖拆解中俄兩個天生的敵人，但習近平與普廷已然是命運共同體，他們視自己的權勢高於黨國利益，所以戰略思考的出發點，優先的不是國運、民生，而是自己的政治生命。阿拉斯加會談，川普的聯俄制中，為普廷提供兩面逢光的利基，可以得到多少回饋？

此時此刻，幾件攸關全球走向的動力正在相互作用。一是，尋求終止烏俄戰爭，西方對普廷的制裁、綏靖如何拿揑？二是，經濟失落致使社會矛盾悶燒，中共高層一黨專政續命優先的共識下，可能出現何種路線調整？三是，范斯一席話耐人尋味：若真有重大變故，過去兩百天擔任副總統的經驗，已讓他為可能接任總統一職做好準備。川普追求和平目標的戰略轉移，他有多大的成功機會予以實現？是川普打開和平之門，或「侵略軸心」打開戰爭之門？

八月底，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克、參議員費雪抵台訪問，再次帶來對台灣的堅定支持，意在澄清疑美論、棄台論。但也不要漏聽，他們一個說：民主國家正面臨二戰以來最嚴峻的國安時刻，一個說：全球正面臨二戰以來最大危機。上合峰會，九三閱兵，中共拉幫反美、練兵備戰，「侵略軸心」大會師，只是一場政治表演或是瘋狂衝刺的預演？未來的劇本，藏在幾個人的內心謎宮。明天過後，習近平路線，繼續挺進？或到此為止？且看答案慢慢顯露。

