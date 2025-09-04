晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「侵略軸心」大會師紀念二戰

2025/09/04 05:30

上海合作組織峰會、九三閱兵先後於天津、北京舉行。習近平，抓住川普機會，吸納反美能量。諷刺的是，中國抗日交叉著國共內戰，若非美軍率領盟軍反攻及美軍投擲兩顆原子彈，日本不會在一九四五年八月十五日宣布投降，並於九月二日正式簽署投降書，讓中、俄分享盟軍戰勝紅利。八十年後這齣戲，普廷借力使力，在與川普阿拉斯加會談之後，進一步突破孤立狀態。莫迪，出席上合峰會、不參加九三閱兵，與普、習把手言歡，向川普別苗頭，不結盟的機會主義。習、普、莫人前一團和氣，人後各取所需。倒是，習近平、普廷、金正恩並肩登上天安門觀禮台，這三人正是俄侵烏的共犯，觀眾不難從這種舉止來理解，他們口中的「和平」究為何物。西方要擔心的，應是「侵略軸心」是否帶來三戰陰影。

二戰當年，西方民主國家對抗「軸心國」的盟友，中國（當時是中華民國）與俄羅斯（當時是蘇聯），現在正致力於推翻「後二戰」國際秩序與規則，取而代之以中俄主導的「新秩序」。當今的極權主義國家，不但千方百計把二戰的勝利，功勞攬在自己的身上，而且，還把眼前的西方民主國家，當作二戰軸心國的繼承人。八十年前的蘇聯，史達林力抗希特勒的納粹德國。如今，普廷的俄羅斯揮軍烏克蘭，號稱「去納粹化」，而中國佯裝中立、實際暗助。這兩個當年的同盟國成員，今天卻是「侵略軸心」的老大哥。北韓，當年的日本殖民地，今天公然與俄羅斯並肩作戰，侵略烏克蘭。他們的歷史敘述，當下的所作所為，完全牛頭不對馬嘴。

普廷、習近平，如果兩老無猜，聯手抗拒川普的「反尼克森主義」，未來世界不無可能爆發比烏俄戰爭更大範圍的國際衝突。二○二二北京冬奧，習近平、普廷締結全面戰略協作伙伴關係，上不封頂，合作無上限。緊接著，俄羅斯入侵烏克蘭。然而，閃電戰淪為持久戰，俄羅斯深陷烏克蘭戰場，三年多來國力大傷。這次九三閱兵，「侵略軸心」圍爐取暖，中俄伊朝大會師，他們是純粹的反美示威？或者為某種行動在串聯？如果，他們志在挑戰美國同時打贏兩個以上戰場的能耐，台海可能就是熱點之一。但，一面大陣仗九三閱兵，一面清洗解放軍將領。黨指揮槍，練兵備戰，會不會是虛張聲勢？黃岩島追逐驅離菲律賓補給船，中國海軍、海警之船艦互撞，鬧出國際級笑話。習近平的強國夢，中華民族的偉大復興，會不會自我證明只是紙老虎？最近中共高層內鬥傳聞不斷，其所透露的蛛絲馬跡之一，似乎別有權力鬥爭之外的路線分歧。

二○二○，源自武漢的新冠病毒，重創了全球公衞、經貿，然而，這場疫情給中國留下的後遺症更大。中國的大國責任感，從此在全球被打上問號。習近平拍板的封控清零，將中國工廠、市場打得七零八落。西方對中國的形容詞，從機會、紅利，快速逆轉為風險、負債、不可信賴的供應鏈、區域穩定和平的麻煩製造者。九三閱兵，中俄伊朝齊聚一堂，其向全球傳達的訊息無非是，儘管川普意圖拆解中俄兩個天生的敵人，但習近平與普廷已然是命運共同體，他們視自己的權勢高於黨國利益，所以戰略思考的出發點，優先的不是國運、民生，而是自己的政治生命。阿拉斯加會談，川普的聯俄制中，為普廷提供兩面逢光的利基，可以得到多少回饋？

此時此刻，幾件攸關全球走向的動力正在相互作用。一是，尋求終止烏俄戰爭，西方對普廷的制裁、綏靖如何拿揑？二是，經濟失落致使社會矛盾悶燒，中共高層一黨專政續命優先的共識下，可能出現何種路線調整？三是，范斯一席話耐人尋味：若真有重大變故，過去兩百天擔任副總統的經驗，已讓他為可能接任總統一職做好準備。川普追求和平目標的戰略轉移，他有多大的成功機會予以實現？是川普打開和平之門，或「侵略軸心」打開戰爭之門？

八月底，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克、參議員費雪抵台訪問，再次帶來對台灣的堅定支持，意在澄清疑美論、棄台論。但也不要漏聽，他們一個說：民主國家正面臨二戰以來最嚴峻的國安時刻，一個說：全球正面臨二戰以來最大危機。上合峰會，九三閱兵，中共拉幫反美、練兵備戰，「侵略軸心」大會師，只是一場政治表演或是瘋狂衝刺的預演？未來的劇本，藏在幾個人的內心謎宮。明天過後，習近平路線，繼續挺進？或到此為止？且看答案慢慢顯露。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書