自由廣場》提升國防實力 紀念抗戰勝利的最佳方案

2025/09/03 05:30

◎ 張玲玲

今天是中華民國國軍抗戰勝利八十週年，同時也是軍人節與全民國防教育日。國防部以「反侵略、護家園」為主軸，自三月起陸續舉辦音樂會、展覽等紀念活動；其中，「陸軍版乖乖」特製包裝頗具創意，以一九三七年「四行倉庫保衛戰」作為主視覺，並在背面印製抗戰年表。這項文宣也引起日本《每日新聞》報導，不少網友直言：「與日本作戰的是中華民國，也就是今日的台灣政府，並非中共。」

我們珍惜和平，以柔性方式紀念抗戰。然而，歷史不容抹煞：八年浴血抗戰時期，國民革命軍才是抗戰主力；中共雖名義上「國共合作」，卻多以壯大自身為要務，甚至背後襲擊正在前線奮戰的國軍。今天北京舉行大閱兵，還邀請俄羅斯、伊朗、北韓威權國家領導人參加（CRINK惡霸四國到齊），更將「抗戰勝利」、「聯合國成立」與「台灣光復」三個八十週年混為一談，企圖爭奪歷史話語權，這種操作實在諷刺。

歷史是客觀發生的事實，不容竄改。抗戰史實昭然若揭：國軍是抗戰的中堅力量。如今中共藉由兵力展示、法律戰等手段，試圖爭奪正統地位與詮釋權，卻反映出其對自身合法性與正當性的深層焦慮。

昨日筆者參加台灣智庫舉辦的「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，會中清楚呈現中共攻台的可能時機、模式與軍力，但令人訝異的是，有聽眾質疑國防預算增加，甚至建議應以「溝通」取代備戰，立即遭到與談人嚴正駁斥：「兩岸當然可以溝通，但溝通之前必須有實力作為後盾。」另一位專家更強調：「有實力，才有和平；有和平，才能和談。」這番話振聾發聵。

歷史是最好的借鏡。今日我們更應從抗戰汲取啟示，凝聚「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身衛國」、「友盟共同奮戰」四大精神。唯有軍民團結、全民支持國防，才能讓世界清楚看見我們捍衛國家主權的決心，這才是紀念抗戰勝利最具意義的方式。

（作者為陸軍備役上校）

