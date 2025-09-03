晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚除了寧靜革命，還要世紀維新

2025/09/03 05:30

◎ 李敏勇

日本在一八六八年從封建社會發展成近代化國家，成為君主立憲政體，一系列從幕府末期到明治政府成立之間的一系列政治及社會運動，被以明治維新稱之。

明治維新是一種文化改革、社會改造運動、成為政治變革的底蘊。繼大唐維新的內化，加上明治維新的進化，日本國家的裏與表，日本之為日本的人間構造和國家構造，因而形成。歐洲殖民主義勃興時，日本發展軍國主義，在東亞發動共榮圈導致戰敗，當然是錯誤國策。但戰後日本的反思及復興，令人刮目相看，與戰敗後德國雖曾被分裂，但迅速復興，且再統合，東西照映光彩。

十八世紀中葉，狂颱啟蒙運動，德國出現許多思想家、藝術家、文化人、科學家，發展理性主義、解放意識與求知精神，近代德國的形貌，形成。納粹德國的興起和挫敗，德國得到教訓，並迅速在戰後再崛起。

相形之下，台灣缺乏國家主體性的歷史，曾被割讓給日本殖民五十年，雖受日本影響而形成近代社會初型，但二二八事件大量精英被犧牲。戰後的類殖民統治，再中國化，前近代性的社會習性又起。台灣長期戒嚴統治的精神破壞，重物質、輕文化。

進入二十一世紀，雖然有被世界稱譽的寧靜革命，政黨可經由民主選舉輪替執政，但台灣的政黨政治並非右或左光譜的更替，而是台灣與中國意識的變遷，困於中華民國與中華人民共和國的法理或意理糾葛的台灣，並未形成真正的共同體。

徒有寧靜革命，沒有以文化運動為內涵的社會運動形成世紀維新，四分之一世紀的政治糾葛耗損在國家構造的紛亂。民主進步黨在二○○○年迄今以五任總統相對國民黨二任總統，似乎贏得了大部份人的支持，但流亡殖民意識論群並未真正認同台灣為不分先來後到人們的國家。

究其病理，中華民國流亡在台灣植入的教育對近代國民意識的養成不盡正面性，而是教化黨國之民。物質主義的迷惘形成消費社會，國民的文化志向薄弱，反映在政治紛亂。

台灣不能只陶醉在寧靜革命的稱譽，還要有世紀維新的努力。台灣需要以「近代國民意識養成」加上「文化生活志向提升」為目標，形塑近代進步國家的社會運動。

（作者為詩人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書