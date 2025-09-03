自由廣場》﹙鏗鏘集﹚除了寧靜革命，還要世紀維新

◎ 李敏勇

日本在一八六八年從封建社會發展成近代化國家，成為君主立憲政體，一系列從幕府末期到明治政府成立之間的一系列政治及社會運動，被以明治維新稱之。

明治維新是一種文化改革、社會改造運動、成為政治變革的底蘊。繼大唐維新的內化，加上明治維新的進化，日本國家的裏與表，日本之為日本的人間構造和國家構造，因而形成。歐洲殖民主義勃興時，日本發展軍國主義，在東亞發動共榮圈導致戰敗，當然是錯誤國策。但戰後日本的反思及復興，令人刮目相看，與戰敗後德國雖曾被分裂，但迅速復興，且再統合，東西照映光彩。

請繼續往下閱讀...

十八世紀中葉，狂颱啟蒙運動，德國出現許多思想家、藝術家、文化人、科學家，發展理性主義、解放意識與求知精神，近代德國的形貌，形成。納粹德國的興起和挫敗，德國得到教訓，並迅速在戰後再崛起。

相形之下，台灣缺乏國家主體性的歷史，曾被割讓給日本殖民五十年，雖受日本影響而形成近代社會初型，但二二八事件大量精英被犧牲。戰後的類殖民統治，再中國化，前近代性的社會習性又起。台灣長期戒嚴統治的精神破壞，重物質、輕文化。

進入二十一世紀，雖然有被世界稱譽的寧靜革命，政黨可經由民主選舉輪替執政，但台灣的政黨政治並非右或左光譜的更替，而是台灣與中國意識的變遷，困於中華民國與中華人民共和國的法理或意理糾葛的台灣，並未形成真正的共同體。

徒有寧靜革命，沒有以文化運動為內涵的社會運動形成世紀維新，四分之一世紀的政治糾葛耗損在國家構造的紛亂。民主進步黨在二○○○年迄今以五任總統相對國民黨二任總統，似乎贏得了大部份人的支持，但流亡殖民意識論群並未真正認同台灣為不分先來後到人們的國家。

究其病理，中華民國流亡在台灣植入的教育對近代國民意識的養成不盡正面性，而是教化黨國之民。物質主義的迷惘形成消費社會，國民的文化志向薄弱，反映在政治紛亂。

台灣不能只陶醉在寧靜革命的稱譽，還要有世紀維新的努力。台灣需要以「近代國民意識養成」加上「文化生活志向提升」為目標，形塑近代進步國家的社會運動。

（作者為詩人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法