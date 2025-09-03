晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》3大原因 日本反對北京大閲兵！

2025/09/03 05:30

◎ 林泉忠

儘管中國深陷自改革開放以來最嚴峻的經濟低迷，北京當局依然不惜舉國之財力與人力，傾注數百億人民幣與逾二．五萬兵力，打造出疫情以來最耀眼的政治舞台——二○二五年九三大閱兵。然則，即便此次規模與花費皆為十年前的數倍，現場出席的外國元首卻僅約廿六人，甚至少於十年前的卅人。背後究竟蘊含何種深意？

早前，日本政府公開呼籲各國領袖慎重回應北京的邀請。外賓人數縮減或許相關，但更值得探究的是，日本自一九九五年「村山談話」以及二○一五年「安倍談話」以來，早已明確承認在二戰中扮演的「加害者」角色，並多次表達反省之意，近期首相石破茂亦再度重申悔意。既然如此，日本何以仍要做出如此罕見之舉？

深究其因，日本反對北京大閱兵至少有三重考量：

第一，閱兵蘊含強烈的「反日意涵」。日本方面認為，北京此類活動過度渲染歷史敘事，強化針對日本的批判意味，因此透過駐外使館向多國政府表達憂慮，提醒各國慎重考慮是否派遣元首出席。

第二，防止「中國主導的歷史解釋」外溢。東京方面更進一步指出，北京意圖藉由國際規模的紀念儀式，強化自身版本的歷史詮釋並輸出至全球輿論場。日本強調，各國應保持獨立判斷，避免讓單一敘事壟斷歷史理解。

第三，敦促對歷史立場保持冷靜與理性。此次呼籲亦可視為日本的外交提醒：歷史議題不應被情緒與政治操弄裹挾。東京希望國際社會能以和平、多元的視角審視過去，而非被單方面的官方話語主導。

筆者認為，即便沒有日本的勸告，歐美諸國多半仍會拒絕參與這場，被視為鞏固習近平權力與強化中共統治正當性的「政治秀場」。在經濟低迷之際，耗資巨額舉辦中共建政以來規模最龐大的閱兵，早已超越民主國家可想像的常規。試問，美英作為二戰的最大戰勝國，何曾舉辦過如此鋪張浩大的閱兵來紀念勝利？

因此，西方國家對北京大閱兵的集體拒斥，與其說是日本遊說的結果，不如說是源自其價值觀上的根本隔閡，以及不願為習近平的權威背書。至於此舉是否會為日中關係投下新的陰影，抑或影響石破茂上任以來稍顯回暖的雙邊互動，仍有待後續觀察。

（作者為日本東京大學東洋文化研究所特聘研究員）

