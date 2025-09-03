自由廣場》看看誰跟獨裁者站在一起

◎ 黃惟冰

據報導，前國民黨主席洪秀柱、前立委李德維、前中央委員徐正文，及新黨主席吳成典與前立委周荃、副秘書長游智彬（陳玉珍前助理）等泛藍人士將出席中共舉辦的「抗戰勝利八十週年」閱兵儀式。此外，依據新華社資訊，包括俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、古巴共產黨第一書記、白俄羅斯總統、緬甸總理等外國元首或實際掌權者也將出席與習近平同台。

綜覽上述名單，只能說物以類聚。全世界不分國籍與種族，只有獨裁者會願意與習近平同台閱兵。而台灣這些泛藍人士，竟也選擇與獨裁者站在一起。

請繼續往下閱讀...

按國民黨長期奉行的史觀，所謂的抗戰勝利，是由蔣介石所領導的國民黨政府及軍隊的勝利。至於中共，不僅不是抵抗侵略的主力，很多時候還大扯國民黨政府及軍隊的後腿。毛澤東一句「七分發展實力，二分應付政府，一分抗日」可以總括當時共產黨的戰略意圖。

換言之，這些泛藍人士平日在國內擁抱蔣介石神主牌，選舉時更喜愛透過「謁陵」刷存在感。但只要中共一呼喚，卻又琵琶別抱，只能說邏輯錯亂，無比投機。

最後，中共至今不放棄武力犯台的可能，近年更持續藉由軍機艦繞台、實施無預警的軍演或實彈試射等方式，持續對台施壓。說穿了，九月三日天安門前所展示的兵力及裝備，都是中共可能用來恐嚇台灣人民的工具。這樣情況下，這些泛藍人士還硬要參加，配當台灣人嗎？

（作者從事公共服務業）

