晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》看看誰跟獨裁者站在一起

2025/09/03 05:30

◎ 黃惟冰

據報導，前國民黨主席洪秀柱、前立委李德維、前中央委員徐正文，及新黨主席吳成典與前立委周荃、副秘書長游智彬（陳玉珍前助理）等泛藍人士將出席中共舉辦的「抗戰勝利八十週年」閱兵儀式。此外，依據新華社資訊，包括俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、古巴共產黨第一書記、白俄羅斯總統、緬甸總理等外國元首或實際掌權者也將出席與習近平同台。

綜覽上述名單，只能說物以類聚。全世界不分國籍與種族，只有獨裁者會願意與習近平同台閱兵。而台灣這些泛藍人士，竟也選擇與獨裁者站在一起。

按國民黨長期奉行的史觀，所謂的抗戰勝利，是由蔣介石所領導的國民黨政府及軍隊的勝利。至於中共，不僅不是抵抗侵略的主力，很多時候還大扯國民黨政府及軍隊的後腿。毛澤東一句「七分發展實力，二分應付政府，一分抗日」可以總括當時共產黨的戰略意圖。

換言之，這些泛藍人士平日在國內擁抱蔣介石神主牌，選舉時更喜愛透過「謁陵」刷存在感。但只要中共一呼喚，卻又琵琶別抱，只能說邏輯錯亂，無比投機。

最後，中共至今不放棄武力犯台的可能，近年更持續藉由軍機艦繞台、實施無預警的軍演或實彈試射等方式，持續對台施壓。說穿了，九月三日天安門前所展示的兵力及裝備，都是中共可能用來恐嚇台灣人民的工具。這樣情況下，這些泛藍人士還硬要參加，配當台灣人嗎？

（作者從事公共服務業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書