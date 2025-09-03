晴時多雲

自由廣場》中共搶奪抗戰歷史的話語權

2025/09/03 05:30

◎ 衛重華

《鐘華論：在民族復興征程上奪取新的偉大勝利》這篇文章，是中共官方為了紀念抗戰勝利八十週年推出的重磅宣傳。字裡行間堆滿了血淚與苦難，塑造出一個「只有中共才是真正抗日主力」的敘事，目的就是要壟斷抗戰歷史的詮釋權，把對日抗戰的勝利變成中共政權合法性的證明。問題是，這種做法根本就是把歷史當成工具在操弄，不僅扭曲事實，還刻意抹去其他抗戰力量的存在，比如當年真正對日宣戰、苦撐正面戰場的國民政府。

我們很清楚，中共最擅長的就是選擇性記憶。他們一邊抹黑國民黨「消極抗戰」、一邊把自己包裝成「中流砥柱」。可現實是，當年國共合作抗日，中共只是敵後游擊戰的一環，不是主力，更不是全貌。如今卻在新華社文章裡搞得好像沒有共產黨，抗戰就打不贏，這種偷天換日的敘事邏輯，說白了就是拿過去幫現在背書，拿歷史來掩蓋當權者的極權本質。

整篇文章滿滿的「人民是歷史的創造者」、「偉大抗戰精神」、「中國式現代化」，這些高調空話看起來好像很正面，實際上卻是在偷偷灌輸「愛國就是愛黨」、「懷念抗戰就是擁護領導」的訊息。這種手法不是在回顧歷史，而是在塑造一種只有黨才配說話的未來。一旦這種思維被灌輸到下一代腦中，人民的思想空間、公民的記憶權，就會被一點一滴地收編殆盡。

這也是為什麼台灣更不能掉以輕心。當我們看到台灣部分政界人士居然赴中參加這樣窮兵黷武的閱兵，不禁要問：你是去紀念歷史，還是給極權貼金？你是去表達尊重，還是把抗戰精神拱手讓人？這樣的行為不只混淆國際視聽，更是對台灣自身歷史與民主價值的背叛。抗戰歷史不容抹滅與扭曲，從來不屬於任何一個政黨，更不應該由中共來獨佔與擅改發言權。

（作者為軍人）

