自由廣場》﹙林保華專欄﹚中共九三閱兵的虛張聲勢與篡改歷史

今天九月三日，中共在天安門舉行閱兵。冠蓋雲集，表面上獲得許多國家認同，實際上是在進一步篡改歷史。

八月卅一日中共在天津舉辦上合峰會，會議開完之後，把出席峰會的國家領導人送到只有咫尺之遙的北京出席閱兵儀式，就達到壯大陣容的目的，似乎中共的窮兵黷武獲得這些國家支持。

上海合作組織有十個國家，另有兩個觀察員，還有十四個「對話夥伴」國家，全體出席就有廿六個國家。日前中國宣布有廿六個國家領導人出席閱兵，然而印尼因為國內局勢臨時缺席，印度雖然總理莫迪到了天津，卻不參加，兩印派的都是代表。另一個觀察員是阿富汗前政權，現任塔利班也沒參加。再去掉中共自己，大致有廿二個國家參加，另外再加北韓金正恩與兩個聲名狼藉的非洲國家。

莫迪在去天津前，先到日本與首相石破茂會談，發表新版「日印安全保障合作聯合聲明」及多項合作文件，雙方深化既有安保合作，也聚焦中國海上擴權，兩國對東海、南海現狀表達「嚴重關切」，「強烈反對」以武力或施壓片面改變現狀的行動。可見中國拉攏印度並未成功。尤其莫迪在天津見了習近平與普廷，但是並未參與上合峰會聆聽習近平演說，而是由代表參加。但他上了普廷的座車，與普廷在阿拉斯加上了川普的座車同一模式，值得回味。中印是天敵不會改變。

在九三軍演的背後，中共進一步篡改歷史。一九八○年代日本若干民間出版社修改教科書北京大叫大嚷，可是北京官方到今天還在篡改歷史。中國的中小學九月開學，各校用抗戰故事開啟「第一課」。根據習近平的指示，閱兵前後舉辦的學術研討會，要深刻認識中共在抗戰中的中流砥柱作用，學校必然遵守。多年前中共已經自吹是「中流砥柱」，但是還有人不信。所以這次最高檢察院配合排查，誰再胡言亂語，就以侮辱革命先烈論罪。

歷史的事實是，八年抗戰，國民黨將領犧牲二一七人，中共犧牲一個黃埔一期的左權，而且怎麼死的也說不清楚。毛澤東至少六次向日本友人感謝皇軍入侵幫他奪取政權。一九五五年中共逮捕奉命在抗戰期間與日本特務機關勾結對付國民黨的中共高級特工潘漢年（上海副市長），一直到一九七七年關死以後才平反，達到滅口目的。

日本投降時是國軍在湖南西南部的芷江受降，因為日軍主力在這一帶。在蘇聯紅軍攻入東北，六十萬關東軍投降後，中共才下令派陳雲、高崗等共軍「跑步」進入東北，接受紅軍手裡的關東軍軍備，隨後就由林彪指揮進入東北的共軍與從緬甸過來的國軍決戰，最終消滅國軍。會開汽車的關東軍都幫中共運送軍隊，開進關內，一直打到海南島。參與閱兵的台灣賊，認同中共是中流砥柱，並且窮兵黷武脅迫台灣的惡行？

（作者林保華為資深時事評論員）

