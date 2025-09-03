社論》台灣民主必須向上提升

民主與民粹的界線有時稍嫌模糊，粗暴表決取代了協商、共識，這是台灣民主向上提升的課題。（資料照）

台灣的選舉，次數相當頻繁，動員十分廣泛，公投、罷免又增加了熱鬧程度，這是得來不易的民主，但也容易產生誤解。民主是多數決，多數者贏，少數者輸，這沒有問題。然而，若認為選票萬能、決定一切，手握神聖一票的頭家法力無邊，而且，多數就是對的，少數就是錯的，那就推論過度了。兩場大罷免結束，有人說：「錯的事不會因為投票贏，就變對的！對的事也不會因為投票輸，就變錯的！」值得國人細思。例如，藍白在大罷免獲勝，並未證明「偽造連署的國民黨工」、「涉嫌京華城案收賄的柯文哲」就此洗白。

選舉，罷免，是針對公僕的選擇，選民投票給比較適當人選，出來管理公共事務。當選者，必須依法行使職權，不能把獲得的選票當作空白支票，只要自己喜歡的事無所不為。即使有選民認同，他所投票選出的公僕，當選獲得自己背書，可以為所欲為，此一想法也是無效的。因為，選民的神聖一票，無法轉讓給當選者違法、違憲的權利，而是授權他們依憲依法行使權力。本屆立法院，藍白立委似乎就有這種誤解，自認為超過半數席位，什麼都做得到。如此認知者，一旦當選行政首長，不也可以無法無天、唯我獨尊，而民主歸零倒數計時矣！

民主的概念與制度中，選舉是合法性的初始來源，但選舉並不是民主的全部內涵。民主還有依法而治、保障人權、司法獨立、國家忠誠、軍隊國家化等維護民主運作的基礎結構，人民享有自由可以居住、遷徙、言論、講學、著作、出版、秘密通訊、信仰宗教、集會、結社等不得剝奪，人民的生存權、工作權、財產權、教育權等必須保障。至於國家發展，也要顧及世代正義，不能把未來世代的資源、生態、機會等竭澤而漁，把生活負債留給後人承擔。各種年金改革，如果只顧正在享受者，枉顧繳費世代未來享受不到，豈不是形同打家劫舍？數人頭這種民主方式，如果用於「打土豪、分田地」，結果便是共產國家。

威權時代，有一句俗話：當選過關，落選被關。選舉與司法的關係，嚴重扭曲了神聖的一票。兩場大罷免，「不同意者」大獲全勝。藍白把它解釋成，被罷免者沒有公民罷團所指控的毀憲、賣台問題。這種解釋，正好流露出誤解民主的心態，以為錯的事情因為投票贏就變成對的。透過修法而非修憲，便以國會多數架空憲法規定破壞憲政秩序，蓄意刪凍國防預算令中國武力威脅倍增，凡此，不會因為某次投票贏了，同樣的行為便被重新定義為護憲、愛台。有大罷免對象，「不同意」過關便稱：前國民黨主席參加中共九三閱兵，站在憲法保障移居、遷徙自由的情況下，沒有法律上的疑問。有政黨被勝利沖昏了頭，舉辦「司法改革」活動，民眾黨主席勒頸執法員警，當地國民黨市長卻支持柯文哲的人權！他們對「不同意者」同意了什麼，解釋得太寬鬆了吧。

大罷免，連署開低走高，投票開高走低。「不同意者」踴躍投票，似乎一萬元、五天假、反年改、志願役軍人加薪等肉桶奏效。本屆立法院，藍白兩道連番挑戰「對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」的憲法規定。而此一規定，一要釐清執政者的政治責任，一要維護國家的財政紀律。如果慷納稅人之慨，勒令執政者出資為在野者「買票」，而且，選民也笑納小惠而支持「買票者」之大惡，我們這個共同體，恐有被選票顛覆之虞。選票萬能，決定一切，有朝一日，假使高喊：解散中華民國，還財於民，國有財產、外匯存底清算分給二三三○萬人，台灣承包給中華人民共和國，假使這樣的候選人佔了立法院過半席次，按照積非成是的多數決定一切，大家難道只能等大難臨頭？

民主這個關鍵字，翻譯成這兩個漢字，本身便存有陷阱。其實，它所指涉的是，一個國家（共同體）從君主決定、貴族決定、武人決定演變到全民決定。現代國家理論，國家是由一個一個的人民組成的，而不是由部落、氏族、山寨組成的。人人平等、依法自治、權力分立、定期改選等，是組成的原理。台灣三百年史，歷經君主統治、殖民統治、黨國統治，直到一九八八年以後，才逐步走到主權在民。由於長期的被統治狀態，民主化之後人民的個體地位被瞬間拉高，共同體的終極願景則未受同等重視。我們的民主，也就形成了當下的特色：民主與民粹的界線有時稍嫌模糊，粗暴表決取代了協商、共識，這是台灣民主向上提升的課題。

