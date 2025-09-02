晴時多雲

自由廣場》捍衛獨立自由 蘊孕波蘭之光

2025/09/02 05:30

◎ 林逸民

在俄烏戰爭之前，歐洲主要國家只有波蘭最堅決投資國防，未雨綢繆因應俄國威脅。俄烏戰爭後，波蘭成為「先知」，而波蘭三八七○萬人口，台灣約波蘭的六成，可說是同等級的國家。

波蘭人文薈萃，人才輩出，諾貝爾獎得主有十八人，最著名的是居禮夫人，是極罕見的物理獎、化學獎雙獎得主；諾貝爾文學獎得主有八位，其中先克維茲（Henryk Sienkiewicz）的歷史小說《你往何處去》（Quo Vadis），書名源自羅馬皇帝尼祿迫害屠殺基督徒時，使徒彼得逃離羅馬，途遇耶穌顯聖，問他要往何處？彼得若逃走拋棄基督徒，耶穌就會赴羅馬二次受難，彼得遂調頭回羅馬成仁，小說改編電影即為《暴君焚城錄》。

波蘭諾貝爾和平獎得主最有名的就是華勒沙，領導團結工聯對抗蘇聯與專制獨裁，打倒波蘭共產黨，使波蘭迎來民主化與國家正常化，繼而掀起「東歐劇變」，如骨牌般推倒共產國家，最終導致蘇聯瓦解。在二戰尾聲，波蘭人民在紅軍推進至波蘭之前，華勒沙率東歐之先而起義，因而遭受慘重犧牲。此外，波蘭籍教宗若望保祿二世，也是知名的和平使者。

波蘭人民追求獨立自主的抵抗意志，有深厚歷史根源，一四一○年波蘭立陶宛聯軍英勇抵抗普魯士前身的條頓騎士團入侵，打響了中世紀最大規模的戰爭之一，第一次坦能堡會戰，擊潰條頓騎士團，此後波蘭立陶宛一度成為中東歐的霸權大國。幾世紀後波蘭逐漸衰弱，竟遭俄奧普三國三次瓜分，於拿破崙戰爭中一度恢復但只是法國的傀儡，直到第一次世界大戰後才有機會復國，卻又在二戰時遭德蘇兩國瓜分。

波蘭是「閃電戰」的第一個受害者，常人以為當時波蘭孱弱、武備落伍、以騎兵對抗坦克，其實波蘭在二戰前夕，是歐洲排名第五軍事強國，是因德軍發明了集中裝甲部隊突入的閃電戰戰術才措手不及，而英法軍後來同樣敗於閃電戰。

波蘭歷史告訴我們：唯有強悍獨立自主的民族，才能人文薈萃，在國際發光發熱。台灣在這方面不如波蘭，非因人口、經濟不如人，而是必須更加強國家認同。波蘭人歷經一再亡國的血淚歷史，未因而氣餒，反而前仆後繼的對抗強權專制，捍衛獨立與自由，如此不屈不撓，值得台灣人敬佩與學習。勿因一時挫折而灰心喪志，相信台灣國家正常化的一天終將來臨。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

