自由廣場》陳組長鼓勵對警察勒頸勾肩？

民眾黨黨主席黃國昌在台北市進行未獲核准的「走讀」活動，黃國昌率眾翻越阻材後，左手勒住中正一分局督察組長陳育健的脖子，舉國譁然，事後陳育健組長說「相信他（黃國昌）沒有惡意」云云，似欲幫黃國昌脫免犯意（脫罪）。

然而，一般人民面對執行公務的警察時，若藉肢體碰觸警察，馬上會遭反制，甚至上銬依妨害公務罪的現行犯究辦，何況是像黃國昌這樣勒頸勾肩，換作是一般人，不被撲倒在地當場反銬才怪，所以陳育健組長的話一出，不少人感到錯愕，倘若黃國昌對執行公務警官勒頸勾肩而能脫罪，這難道不是鼓勵人民往後有樣學樣？

日後，若再發生類似情況，當警察欲追究行為者，行為者就能振振有辭「你們陳育健組長被黃國昌勒頸勾肩，他都沒有要追究，我也和黃國昌一樣『沒有惡意』，你們警察不可以雙標啦」。又或者，陳育健組長有朝一日升官當上分局長，擔任聚眾活動的現場指揮官時，群眾是不是可以比照黃國昌的舉動，翻越阻材對警察勒頸勾肩，並對陳育健說「分局長，我是比照黃國昌，沒有惡意喔」，陳育健又將如何面對？如何領導部屬嚴正執行公權力？

據悉，陳育健不打算追究黃國昌傷害罪，但他不提告的部分只限於「告訴乃論」的傷害罪，至於「非告訴乃論」（俗稱「公訴罪」）的妨害公務罪，並非陳育健所能私了。

（作者是公會法律顧問）

