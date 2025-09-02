晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》陳組長鼓勵對警察勒頸勾肩？

2025/09/02 05:30

◎ 莊宇森

民眾黨黨主席黃國昌在台北市進行未獲核准的「走讀」活動，黃國昌率眾翻越阻材後，左手勒住中正一分局督察組長陳育健的脖子，舉國譁然，事後陳育健組長說「相信他（黃國昌）沒有惡意」云云，似欲幫黃國昌脫免犯意（脫罪）。

然而，一般人民面對執行公務的警察時，若藉肢體碰觸警察，馬上會遭反制，甚至上銬依妨害公務罪的現行犯究辦，何況是像黃國昌這樣勒頸勾肩，換作是一般人，不被撲倒在地當場反銬才怪，所以陳育健組長的話一出，不少人感到錯愕，倘若黃國昌對執行公務警官勒頸勾肩而能脫罪，這難道不是鼓勵人民往後有樣學樣？

日後，若再發生類似情況，當警察欲追究行為者，行為者就能振振有辭「你們陳育健組長被黃國昌勒頸勾肩，他都沒有要追究，我也和黃國昌一樣『沒有惡意』，你們警察不可以雙標啦」。又或者，陳育健組長有朝一日升官當上分局長，擔任聚眾活動的現場指揮官時，群眾是不是可以比照黃國昌的舉動，翻越阻材對警察勒頸勾肩，並對陳育健說「分局長，我是比照黃國昌，沒有惡意喔」，陳育健又將如何面對？如何領導部屬嚴正執行公權力？

據悉，陳育健不打算追究黃國昌傷害罪，但他不提告的部分只限於「告訴乃論」的傷害罪，至於「非告訴乃論」（俗稱「公訴罪」）的妨害公務罪，並非陳育健所能私了。

（作者是公會法律顧問）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書