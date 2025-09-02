晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（李筱峰專欄）國民黨打算陪中共撒謊嗎？

2025/09/02 05:30

中共九三大閱兵，要「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」，吹噓「抗戰是中國共產黨的豐功偉業」。中國國民黨竟然任其瞎扯而不反駁（不願破壞當前國共聯手制台的氣氛？）反而辱罵賴清德只談「終戰」，不談「抗日」。馬英九還要賴清德道歉！

我先拆穿中共領導抗日的謊言。西安事變張學良拘捕蔣介石時，周恩來提醒張學良，不可殺害蔣介石，因為「對日抗戰需要蔣的領導」。周恩來此話，對照後來毛澤東脫口說的：「真該感謝日本侵略中國，我們中共才能發展起來。」足證中共不是抗戰主導者，而是藉抗戰壯大自己。

西安事變後，國共第二次合作，即所謂「抗日民族統一戰線」，但一九三七年八月廿日（七七事變六週後）毛澤東在洛川會議中說「八路軍今後仍應完全遵照中共中央軍委會指示行事，南京國民黨軍事委員會和各戰區司令長官對八路軍有任何命令，都應先報告延安聽候處斷。凡是不利八路軍的任何命令概應以各種藉口，予以推脫。」（見張國燾《我的回憶》）

一九三七年十月，毛澤東更指示部下「中日戰爭為我黨提供了一個絕佳的擴張機會。我們的固定政策應該是百分之七十的擴張，百分之廿應付國民黨，百分之十抵制日本。」（見《魏德邁報告》）此即國民黨過去常指摘中共的「七分發展，兩分應付，一分抗日」。

更可笑的是中共所謂的「反法西斯戰爭勝利」。中共寄生的抗日主導者蔣介石不就是如假包換的法西斯政權？抗戰之前的幾年，蔣介石還和希特勒、墨索里尼結緣，受其資助，差點加入「邪惡軸心國」，而蔣介石的法西斯政權後來成為抗戰的「勝利者」，哪有什麼「反法西斯戰爭勝利」？而如此吹噓的中共，後來自己更充滿法西斯色彩！看看重慶大學城近日出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」的標語，正是對「反法西斯戰爭勝利」打一巴掌。

儘管國共號稱「抗日民族統一戰線」，但共軍對日軍只打游擊戰（陳誠稱他們游而不擊）。國共還不時忘記抗日而時有內鬥，一九四一年的新四軍事件（中共稱皖南事件）即是一例，傷亡慘重。再說，老蔣雖領導對日抗戰，但並無實力抵抗日軍的侵略，若非美國兩顆原子彈逼使日本投降，早已退到重慶大後方的老蔣怎能成為戰勝國？但平心而論，老蔣「以空間換取時間」，延滯日軍在中國戰場的進展，對整體盟軍的反攻也有貢獻，但這貢獻絕非中共之功。

中共篡改抗戰史實，國民黨毫無反應，也不反駁。近年更有許多國民黨人（包括連戰）跑去中國和他們聯手紀念，幫死敵背書，簡直墮落！墮落之外，竟責怪賴總統只談終戰、不談抗日。怪哉！中國抗日時期，台灣正由日本殖民統治，我們哪能抗戰？何況當時轟炸重慶的飛機，還是從台北松山機場起飛的。

其實台灣並非沒有抗日，日本殖民統治下的台灣，在前廿年就有此起彼落的武裝抗日，一九二○年代則有蔣渭水、林獻堂等人領導的台灣議會運動、台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣工友總聯盟，以及台灣農民組合…等非武裝抗日運動，我們的抗日有四十年。馬英九們，你是要賴總統道歉什麼？

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書