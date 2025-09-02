自由廣場》（李筱峰專欄）國民黨打算陪中共撒謊嗎？

中共九三大閱兵，要「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」，吹噓「抗戰是中國共產黨的豐功偉業」。中國國民黨竟然任其瞎扯而不反駁（不願破壞當前國共聯手制台的氣氛？）反而辱罵賴清德只談「終戰」，不談「抗日」。馬英九還要賴清德道歉！

我先拆穿中共領導抗日的謊言。西安事變張學良拘捕蔣介石時，周恩來提醒張學良，不可殺害蔣介石，因為「對日抗戰需要蔣的領導」。周恩來此話，對照後來毛澤東脫口說的：「真該感謝日本侵略中國，我們中共才能發展起來。」足證中共不是抗戰主導者，而是藉抗戰壯大自己。

西安事變後，國共第二次合作，即所謂「抗日民族統一戰線」，但一九三七年八月廿日（七七事變六週後）毛澤東在洛川會議中說「八路軍今後仍應完全遵照中共中央軍委會指示行事，南京國民黨軍事委員會和各戰區司令長官對八路軍有任何命令，都應先報告延安聽候處斷。凡是不利八路軍的任何命令概應以各種藉口，予以推脫。」（見張國燾《我的回憶》）

一九三七年十月，毛澤東更指示部下「中日戰爭為我黨提供了一個絕佳的擴張機會。我們的固定政策應該是百分之七十的擴張，百分之廿應付國民黨，百分之十抵制日本。」（見《魏德邁報告》）此即國民黨過去常指摘中共的「七分發展，兩分應付，一分抗日」。

更可笑的是中共所謂的「反法西斯戰爭勝利」。中共寄生的抗日主導者蔣介石不就是如假包換的法西斯政權？抗戰之前的幾年，蔣介石還和希特勒、墨索里尼結緣，受其資助，差點加入「邪惡軸心國」，而蔣介石的法西斯政權後來成為抗戰的「勝利者」，哪有什麼「反法西斯戰爭勝利」？而如此吹噓的中共，後來自己更充滿法西斯色彩！看看重慶大學城近日出現「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」的標語，正是對「反法西斯戰爭勝利」打一巴掌。

儘管國共號稱「抗日民族統一戰線」，但共軍對日軍只打游擊戰（陳誠稱他們游而不擊）。國共還不時忘記抗日而時有內鬥，一九四一年的新四軍事件（中共稱皖南事件）即是一例，傷亡慘重。再說，老蔣雖領導對日抗戰，但並無實力抵抗日軍的侵略，若非美國兩顆原子彈逼使日本投降，早已退到重慶大後方的老蔣怎能成為戰勝國？但平心而論，老蔣「以空間換取時間」，延滯日軍在中國戰場的進展，對整體盟軍的反攻也有貢獻，但這貢獻絕非中共之功。

中共篡改抗戰史實，國民黨毫無反應，也不反駁。近年更有許多國民黨人（包括連戰）跑去中國和他們聯手紀念，幫死敵背書，簡直墮落！墮落之外，竟責怪賴總統只談終戰、不談抗日。怪哉！中國抗日時期，台灣正由日本殖民統治，我們哪能抗戰？何況當時轟炸重慶的飛機，還是從台北松山機場起飛的。

其實台灣並非沒有抗日，日本殖民統治下的台灣，在前廿年就有此起彼落的武裝抗日，一九二○年代則有蔣渭水、林獻堂等人領導的台灣議會運動、台灣文化協會、台灣民眾黨、台灣工友總聯盟，以及台灣農民組合…等非武裝抗日運動，我們的抗日有四十年。馬英九們，你是要賴總統道歉什麼？

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

