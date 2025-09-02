晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（北社評論）歷史文件不能凌駕人權 台灣主權根基在人民的民主實踐

2025/09/02 05:30

◎ 潘威佑

一九五一年《舊金山和約》由四十九國共同簽署，「日本放棄對台灣與澎湖的一切權利，但並未交付任何國家。」此一歷史安排，使部分人主張台灣的主權地位不明。然而，和約只是二戰後的過渡產物，它無法替當代台灣人民決定未來，也無法界定台灣的主權所在。七十多年後的今天，台灣的命運早已不依附於一紙條約，而應由台灣人民自己走出的民主道路。

國際學界近年提出「國家主權進化論」，強調主權並非外部授權或單一承認所能定義，而是建立在人民持續不斷的民主實踐之上。台灣過去卅多年，正是最佳範例。從國會全面改選、總統直選，到多次政黨輪替、公投與改革，人民以制度與選票展現了超越條約文字的自決精神。這些持續累積的民主經驗，讓台灣成為一個制度完整、運作健全的現代國家。國際社會也愈來愈清楚：台灣實質上是一個獨立主權的民主國家。

一九九○年的野百合學運，從十餘名學生靜坐擴大到近六千人，最終促成國會全面改選與總統直選；二○一四年的太陽花學運，學生佔領立法院五八五小時，數十萬人走上凱道，催生新一代政治力量；二○二四年的青鳥行動，反對國會擴權的群眾最初有十萬人走上街頭，最終更累積超過一百卅萬公民連署支援。這些從少數到多數、從青年到全民的行動，清楚描繪出台灣民主逐步深化的軌跡，也再次證明：民主的力量展現在一波波公民運動的推進中。主權不是別人給予的恩惠，而是人民共同奮鬥的成果。

面對未來，台灣不能僅僅依賴歷史文件來說明自身地位。《舊金山和約》固然具有歷史意涵，但真正的根基在於人民一代代透過投票、公投與改革所累積的民主實踐。民主不是理所當然的存在，而是一場必須長期守護的長跑。我們必須珍惜手中的選票，勇於表達意見，守護新聞自由，落實民主監督，並把這些得來不易的經驗傳承給下一代。唯有如此，台灣的主權才能更加堅實，並在國際舞臺上展現出清楚而堅定的力量。

這就是台灣的故事：不是依附於大國政治的灰色空間，而是人民以民主行動一步一步寫下的歷史。唯有持續守護民主，台灣才能真正自立於世界。

（作者是北社秘書長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書