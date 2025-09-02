自由廣場》從清醒選擇築起防線 麻木台灣正演出歐洲悲劇？

◎ 馨娜

近日台灣播出《零日攻擊》，模擬中國對台封鎖進攻，具象化「紅色滲透」的威脅。這不是科幻，而是當下現實。許多人把它當驚悚娛樂，卻忽略了歐洲亡國史的警示。

二戰前夕的奧地利是獨立國家，與德國「同文同種」。親德政黨與媒體瘋狂散播要合併才有未來，民間對德國威脅無感，甚至幻想合併能繁榮。納粹大軍入境時，維也納毫無抵抗，街頭還有人夾道歡迎。結果呢？國家徹底消失。一九三○年代的捷克斯洛伐克：德國以「保護德裔」為由，透過媒體與政黨操縱輿論、分化社會。慕尼黑協定中，捷克被輕易割讓，幾乎沒有抵抗，人民以為只是「局部讓步」，結果是國家瞬間崩塌。二戰後波羅的海三國—立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，蘇聯以「保障安全」為名駐軍扶植親蘇政權。人民自我安慰「這只是暫時過渡」，結果三國被吞沒，消失在地圖半世紀。

請繼續往下閱讀...

這些覆滅國家的致命共通點：人民只專注日常、對外來威脅無感、相信妥協能換和平。然而事實殘酷：侵略者從來不因妥協而滿足，反因對方社會麻木而更加放肆。

台灣今天面臨的中共威脅：灰色戰爭資訊滲透、媒體操弄、內部親中勢力，與當年歐洲覆滅劇本驚人相似。更可怕的是，我們正重演那些亡國前的致命徵兆。台北市「中製機器狗」有資安疑慮後，副市長竟回應「沒必要逢中必反」！有多少媒體在美化中共、醜化民主？多少政客散播「抵抗無用論」？這些聲音與當年奧地利、捷克、波羅的海三國亡國前夕的輿論何其相似！

中共策略從不隱瞞：先分化、再滲透、後吞併。他們深知不須動用武力，只要讓台灣人失去警戒心、讓社會充滿「統一不可怕」聲音、讓民間相信「反正都一樣」，台灣就會自取滅亡。

歷史不給失去警覺的民族第二次機會。奧地利人以為納粹只是「換個政府」；捷克人以為德國只要「蘇台德區」；波羅的海人民以為蘇聯只是「暫時駐軍」。他們全錯了。

《零日攻擊》示警真正的威脅隱藏在我們習以為常的麻木之中。歷史告訴我們，民主的防線不是單靠軍隊築起的，而是每個清醒公民的日常選擇：質疑可疑產品、拒絕統戰訊息、支持獨立媒體、抵制分化言論。守護台灣，從今天的每個判斷開始。

（作者從事國外業務）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法