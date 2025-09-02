晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從清醒選擇築起防線 麻木台灣正演出歐洲悲劇？

2025/09/02 05:30

◎ 馨娜

近日台灣播出《零日攻擊》，模擬中國對台封鎖進攻，具象化「紅色滲透」的威脅。這不是科幻，而是當下現實。許多人把它當驚悚娛樂，卻忽略了歐洲亡國史的警示。

二戰前夕的奧地利是獨立國家，與德國「同文同種」。親德政黨與媒體瘋狂散播要合併才有未來，民間對德國威脅無感，甚至幻想合併能繁榮。納粹大軍入境時，維也納毫無抵抗，街頭還有人夾道歡迎。結果呢？國家徹底消失。一九三○年代的捷克斯洛伐克：德國以「保護德裔」為由，透過媒體與政黨操縱輿論、分化社會。慕尼黑協定中，捷克被輕易割讓，幾乎沒有抵抗，人民以為只是「局部讓步」，結果是國家瞬間崩塌。二戰後波羅的海三國—立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，蘇聯以「保障安全」為名駐軍扶植親蘇政權。人民自我安慰「這只是暫時過渡」，結果三國被吞沒，消失在地圖半世紀。

這些覆滅國家的致命共通點：人民只專注日常、對外來威脅無感、相信妥協能換和平。然而事實殘酷：侵略者從來不因妥協而滿足，反因對方社會麻木而更加放肆。

台灣今天面臨的中共威脅：灰色戰爭資訊滲透、媒體操弄、內部親中勢力，與當年歐洲覆滅劇本驚人相似。更可怕的是，我們正重演那些亡國前的致命徵兆。台北市「中製機器狗」有資安疑慮後，副市長竟回應「沒必要逢中必反」！有多少媒體在美化中共、醜化民主？多少政客散播「抵抗無用論」？這些聲音與當年奧地利、捷克、波羅的海三國亡國前夕的輿論何其相似！

中共策略從不隱瞞：先分化、再滲透、後吞併。他們深知不須動用武力，只要讓台灣人失去警戒心、讓社會充滿「統一不可怕」聲音、讓民間相信「反正都一樣」，台灣就會自取滅亡。

歷史不給失去警覺的民族第二次機會。奧地利人以為納粹只是「換個政府」；捷克人以為德國只要「蘇台德區」；波羅的海人民以為蘇聯只是「暫時駐軍」。他們全錯了。

《零日攻擊》示警真正的威脅隱藏在我們習以為常的麻木之中。歷史告訴我們，民主的防線不是單靠軍隊築起的，而是每個清醒公民的日常選擇：質疑可疑產品、拒絕統戰訊息、支持獨立媒體、抵制分化言論。守護台灣，從今天的每個判斷開始。

（作者從事國外業務）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書