社論》揚棄外來政權史觀

一九四五年春夏之季，歐洲、太平洋戰爭勝負相繼確定，第二次世界大戰終結。今年，各項「終戰八十年」相關活動陸續進行，紀念人類史上唯一使用核武器的最大規模戰爭。八十年前，中華民國是戰勝國之一，但緊接而來的國共內戰，領導中日戰爭的蔣介石「轉進」台灣。如今，北京政府積極營造其在中日戰爭的地位，蔣介石的徒子徒孫卻無視台灣人在二戰的艱苦日子，抨擊「終戰」之說，強調「抗戰」對台灣的功德。

中國明天舉行的九三「勝利日」閱兵，以「抗戰及反法西斯」為名，意在襲奪蔣介石政府昔日在中日戰爭的主導地位，竄改二戰史觀，它也強調紀念「台灣光復」八十年活動，以捏造台灣歸屬中國假象。然而，天安門廣場上這一軍力展演，雖糾集普廷、金正恩等各國領袖於一場，日本及西方民主國家興趣缺缺。

在台灣，中國國民黨一如其名，來台灣幾十年並曾執政，卻不僅抗拒摘下「中國」名號，還一直不脫外來政黨心態，企圖強加外來史觀於台灣，馬英九即為此中之尤。他上週在該黨的座談會，指責賴清德總統，使用「終戰」而不提「抗戰」，出自媚日。他重申「光復三段論」︰沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，也就沒有現今的和平繁榮。他抨擊賴清德，愧對抗日反日台灣前賢。馬英九越講越激動，一度哽咽說，「我是湖南人，長沙是我的故鄉」；外來政權權貴心態，溢於言表。

這位前總統不但過氣，近年言行乖張，令人瞠目結舌。這番批賴謬論，不但不合史實，立論也很離譜。以其所舉的台灣民族運動人士林獻堂為例，這位霧峰林家士紳，在日本時代被歸類「祖國派」，主張台灣應回歸中國，強調與中國的民族連結。二二八事件卻令他祖國夢碎，一九四九年避居日本，以危邦不入、亂邦不居，台灣概無法律，任由蔣介石生殺與奪，拒絕當局勸說而終老東瀛，留下「異國江山堪小住，故園花草有誰憐」的心情幻滅詩句。

再如馬英九提及的李友邦，遭遇更慘。這位台北和尚洲（今蘆洲）出身的抗日志士與革命家，黃埔軍校二期畢業，曾獲頒中將軍銜，中日戰爭期間號召在中國的台灣人組成義勇隊與日軍周旋。戰後因陳儀把接收台灣變劫收，也祖國夢破滅。一九五二年白色恐怖時期，被指涉及「參加中共組織，意圖顛覆政府，著手實施」，未經審判，由蔣介石親令處死，終年四十六。

除了上述「錯認祖國」之士慘痛遭遇，台灣人民戰後面對新外來政權，同樣遭致極大災難。二戰之後，蔣介石受盟軍最高統帥麥克阿瑟之命，派陳儀代表接收台灣。一九四五年十月二十五日，陳儀在包括盟軍代表參加的受降儀式後，逕自廣播宣稱，台灣及澎湖列島重入中國版圖。「光復」的來由如此這般，把軍事接收移花接木，國際法不成立，美國戰後至今官方立場是「台灣地位未定」。

其後，陳儀主政下的台灣，貪污腐敗盛行，軍政紀律敗壞，且實施統制經濟，限制民間經濟活動，把台灣米糖物資輸往中國，輸入惡性通貨膨脹，民不聊生。外來政權這段把「接收」變「光復」，再轉為「劫收」的變局，短短一年多後即釀成二二八事件，黨國當局繼之以屠殺、濫捕、白色恐怖、舉世最久的戒嚴，維持專制統治。因而，「光復」實為戰後台灣人民另一苦難的開始。

尤有甚者，馬英九「光復三段論」實屬自欺欺人。事實正好相反，由於「光復」，台灣人民自決權利橫遭剝奪，「被出賣的福爾摩沙」戰後不如東亞各國及太平洋諸島，經公民自決建立獨立國家；就因「光復」，台灣捲入國共內戰，如今飽受中國併吞威脅；也是「光復」，台灣國家認同錯亂，至今不是正常社會。更重要的，自由人權繁榮最終到來，是海內外台灣人齊力打拚，不斷抗爭，加上美國外在施壓以致之；既非天上掉下來，也非任何人的恩賜。外來政權長年打壓台灣民主自由，如今其殘餘權貴還繼續以「抗戰」、「光復」等歪曲史實及偏差史觀，企圖愚弄社會。

歷史應根植於人民及土地，台灣歷史要從台灣人民實際遭遇闡發，忠於史實。中國大肆紀念「勝利日」等活動，只是再次印證其不惜歪曲歷史以謀所圖的一貫伎倆。同樣地，中國國民黨人至今仍刻意強調抗日戰爭，故意遺忘八十年前台灣人民和土地所遭到的苦難，十足反映國共兩黨一個樣︰都對台灣史實視若無睹，只是一個不離其外來政黨本色，另一個屢以「民族大義」為其併吞圖謀張目。

