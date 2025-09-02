晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》揚棄外來政權史觀

2025/09/02 05:30

國共兩黨一個樣︰都對台灣史實視若無睹，只是一個不離其外來政黨本色，另一個屢以「民族大義」為其併吞圖謀張目。（資料照）國共兩黨一個樣︰都對台灣史實視若無睹，只是一個不離其外來政黨本色，另一個屢以「民族大義」為其併吞圖謀張目。（資料照）

一九四五年春夏之季，歐洲、太平洋戰爭勝負相繼確定，第二次世界大戰終結。今年，各項「終戰八十年」相關活動陸續進行，紀念人類史上唯一使用核武器的最大規模戰爭。八十年前，中華民國是戰勝國之一，但緊接而來的國共內戰，領導中日戰爭的蔣介石「轉進」台灣。如今，北京政府積極營造其在中日戰爭的地位，蔣介石的徒子徒孫卻無視台灣人在二戰的艱苦日子，抨擊「終戰」之說，強調「抗戰」對台灣的功德。

中國明天舉行的九三「勝利日」閱兵，以「抗戰及反法西斯」為名，意在襲奪蔣介石政府昔日在中日戰爭的主導地位，竄改二戰史觀，它也強調紀念「台灣光復」八十年活動，以捏造台灣歸屬中國假象。然而，天安門廣場上這一軍力展演，雖糾集普廷、金正恩等各國領袖於一場，日本及西方民主國家興趣缺缺。

在台灣，中國國民黨一如其名，來台灣幾十年並曾執政，卻不僅抗拒摘下「中國」名號，還一直不脫外來政黨心態，企圖強加外來史觀於台灣，馬英九即為此中之尤。他上週在該黨的座談會，指責賴清德總統，使用「終戰」而不提「抗戰」，出自媚日。他重申「光復三段論」︰沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，也就沒有現今的和平繁榮。他抨擊賴清德，愧對抗日反日台灣前賢。馬英九越講越激動，一度哽咽說，「我是湖南人，長沙是我的故鄉」；外來政權權貴心態，溢於言表。

這位前總統不但過氣，近年言行乖張，令人瞠目結舌。這番批賴謬論，不但不合史實，立論也很離譜。以其所舉的台灣民族運動人士林獻堂為例，這位霧峰林家士紳，在日本時代被歸類「祖國派」，主張台灣應回歸中國，強調與中國的民族連結。二二八事件卻令他祖國夢碎，一九四九年避居日本，以危邦不入、亂邦不居，台灣概無法律，任由蔣介石生殺與奪，拒絕當局勸說而終老東瀛，留下「異國江山堪小住，故園花草有誰憐」的心情幻滅詩句。

再如馬英九提及的李友邦，遭遇更慘。這位台北和尚洲（今蘆洲）出身的抗日志士與革命家，黃埔軍校二期畢業，曾獲頒中將軍銜，中日戰爭期間號召在中國的台灣人組成義勇隊與日軍周旋。戰後因陳儀把接收台灣變劫收，也祖國夢破滅。一九五二年白色恐怖時期，被指涉及「參加中共組織，意圖顛覆政府，著手實施」，未經審判，由蔣介石親令處死，終年四十六。

除了上述「錯認祖國」之士慘痛遭遇，台灣人民戰後面對新外來政權，同樣遭致極大災難。二戰之後，蔣介石受盟軍最高統帥麥克阿瑟之命，派陳儀代表接收台灣。一九四五年十月二十五日，陳儀在包括盟軍代表參加的受降儀式後，逕自廣播宣稱，台灣及澎湖列島重入中國版圖。「光復」的來由如此這般，把軍事接收移花接木，國際法不成立，美國戰後至今官方立場是「台灣地位未定」。

其後，陳儀主政下的台灣，貪污腐敗盛行，軍政紀律敗壞，且實施統制經濟，限制民間經濟活動，把台灣米糖物資輸往中國，輸入惡性通貨膨脹，民不聊生。外來政權這段把「接收」變「光復」，再轉為「劫收」的變局，短短一年多後即釀成二二八事件，黨國當局繼之以屠殺、濫捕、白色恐怖、舉世最久的戒嚴，維持專制統治。因而，「光復」實為戰後台灣人民另一苦難的開始。

尤有甚者，馬英九「光復三段論」實屬自欺欺人。事實正好相反，由於「光復」，台灣人民自決權利橫遭剝奪，「被出賣的福爾摩沙」戰後不如東亞各國及太平洋諸島，經公民自決建立獨立國家；就因「光復」，台灣捲入國共內戰，如今飽受中國併吞威脅；也是「光復」，台灣國家認同錯亂，至今不是正常社會。更重要的，自由人權繁榮最終到來，是海內外台灣人齊力打拚，不斷抗爭，加上美國外在施壓以致之；既非天上掉下來，也非任何人的恩賜。外來政權長年打壓台灣民主自由，如今其殘餘權貴還繼續以「抗戰」、「光復」等歪曲史實及偏差史觀，企圖愚弄社會。

歷史應根植於人民及土地，台灣歷史要從台灣人民實際遭遇闡發，忠於史實。中國大肆紀念「勝利日」等活動，只是再次印證其不惜歪曲歷史以謀所圖的一貫伎倆。同樣地，中國國民黨人至今仍刻意強調抗日戰爭，故意遺忘八十年前台灣人民和土地所遭到的苦難，十足反映國共兩黨一個樣︰都對台灣史實視若無睹，只是一個不離其外來政黨本色，另一個屢以「民族大義」為其併吞圖謀張目。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書