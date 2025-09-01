自由廣場》（胡，怎麼說）民進黨須有身為「獵物」的覺悟！

◎ 胡文輝

台灣，就是中國的「獵物」，一黨專政統治中國的中共政權，文攻武嚇、收買滲透、藉口統一搞侵略併吞…，無所不用其極用盡各種狠毒手段，就是要把台灣獵到它流涎的口中。

民進黨，已是赤藍白「三眼狼」的共同「獵物」，藍白軍想盡毒辣陰狠手段，欲獵取賴清德而代之，赤色中共政權就是幕後操控者。首階段獵取目標就是鬥垮賴清德，二階段扶植藍白傀儡政權，三階段併吞台灣。

台灣是獵物、賴清德是獵物、民進黨是獵物，身為獵物，活命就必須高度戒慎恐懼、必須即時覺察「獵食者」迫近、必須反應快如閃電、必須回應正確，即使不能滴水不落，至少像「鐵穹」系統那樣快反攔截有效反擊。

民進黨身為獵物卻「勇於內鬥、怯於公戰」！大罷免全失敗後，莫名其妙掀起內鬥浪，漩渦內捲的核心只是立院大黨鞭柯建銘去留。柯建銘本就「當去則去、該留則留」，但民進黨某些要角把柯建銘當「獵物」，把去留和大罷免失敗究責相連，令人完全不能苟同。最荒謬的是游盈隆以康熙捉鰲拜謬喻賴清德與柯建銘，一則不倫不類的大笑話！

柯建銘，去，無關大罷免，時局如斯，當去不去反成仇；留，需對翻轉困局新戰略有大作用，但目前看不出，因為新戰略仍莫衷一是。無論柯去留，綠的對立面仍有傅黃、仍有赤藍白。

有人認為，沒大罷免就沒大失敗，我要反問：假如沒大罷免，賴清德政府處境會比現在好嗎？不要以為「傅崐萁＋黃國昌」們是吃素的！藍白委去年二月上任，傅黃就密謀立院擴權法案，毀憲亂政奪權開始了，四月二十六日，花蓮地震仍忙救災，傅崐萁就帶十七藍委到中國北京晉見中共四號頭目王滬寧，面授機宜、交付任務。

無論有無大罷免，赤藍白全面破壞賴清德治理大計、獵取民進黨、獵取台灣的圖謀，都不會改變。大罷免就是要阻斷赤藍白竊據立院、獵取台灣之奸謀得逞，可惜功敗垂成。失敗就被否定，還要找代罪羊，大罷免何辜？

有人認為去年二月禮讓白黨黃珊珊當立院院長、綠白合，那就天下太平、西線無戰事，但事後諸葛有兩大謬誤，一是嚴重低估柯文哲、黃國昌野心貪欲，二是忽視中共幕後操控支配力。當時還傳出，白推黃國昌當法務部長，想像的歲月真是無上靜好，柯文哲涉京華城等貪污圖利罪嫌就全淹掉了，大家快樂的等著被草草獵食併吞，可好？

（作者是資深媒體人）

