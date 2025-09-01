晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）民進黨須有身為「獵物」的覺悟！

2025/09/01 05:30

◎ 胡文輝

台灣，就是中國的「獵物」，一黨專政統治中國的中共政權，文攻武嚇、收買滲透、藉口統一搞侵略併吞…，無所不用其極用盡各種狠毒手段，就是要把台灣獵到它流涎的口中。

民進黨，已是赤藍白「三眼狼」的共同「獵物」，藍白軍想盡毒辣陰狠手段，欲獵取賴清德而代之，赤色中共政權就是幕後操控者。首階段獵取目標就是鬥垮賴清德，二階段扶植藍白傀儡政權，三階段併吞台灣。

台灣是獵物、賴清德是獵物、民進黨是獵物，身為獵物，活命就必須高度戒慎恐懼、必須即時覺察「獵食者」迫近、必須反應快如閃電、必須回應正確，即使不能滴水不落，至少像「鐵穹」系統那樣快反攔截有效反擊。

民進黨身為獵物卻「勇於內鬥、怯於公戰」！大罷免全失敗後，莫名其妙掀起內鬥浪，漩渦內捲的核心只是立院大黨鞭柯建銘去留。柯建銘本就「當去則去、該留則留」，但民進黨某些要角把柯建銘當「獵物」，把去留和大罷免失敗究責相連，令人完全不能苟同。最荒謬的是游盈隆以康熙捉鰲拜謬喻賴清德與柯建銘，一則不倫不類的大笑話！

柯建銘，去，無關大罷免，時局如斯，當去不去反成仇；留，需對翻轉困局新戰略有大作用，但目前看不出，因為新戰略仍莫衷一是。無論柯去留，綠的對立面仍有傅黃、仍有赤藍白。

有人認為，沒大罷免就沒大失敗，我要反問：假如沒大罷免，賴清德政府處境會比現在好嗎？不要以為「傅崐萁＋黃國昌」們是吃素的！藍白委去年二月上任，傅黃就密謀立院擴權法案，毀憲亂政奪權開始了，四月二十六日，花蓮地震仍忙救災，傅崐萁就帶十七藍委到中國北京晉見中共四號頭目王滬寧，面授機宜、交付任務。

無論有無大罷免，赤藍白全面破壞賴清德治理大計、獵取民進黨、獵取台灣的圖謀，都不會改變。大罷免就是要阻斷赤藍白竊據立院、獵取台灣之奸謀得逞，可惜功敗垂成。失敗就被否定，還要找代罪羊，大罷免何辜？

有人認為去年二月禮讓白黨黃珊珊當立院院長、綠白合，那就天下太平、西線無戰事，但事後諸葛有兩大謬誤，一是嚴重低估柯文哲、黃國昌野心貪欲，二是忽視中共幕後操控支配力。當時還傳出，白推黃國昌當法務部長，想像的歲月真是無上靜好，柯文哲涉京華城等貪污圖利罪嫌就全淹掉了，大家快樂的等著被草草獵食併吞，可好？

（作者是資深媒體人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書