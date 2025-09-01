晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》黃國昌失序的進階化

2025/09/01 05:30

◎ 竹木一工

外媒報導，在世界各國的示威活動經常可見到中共的影子，以美國最近的洛杉磯暴動為例，洛杉磯市警局局長Jim McDonnell就指出「當我看到那些暴力份子時，發現他們已經不是白天的那群抗議群眾了。」暴力份子信奉馬克思主義，接受與中共關係密切的億萬富翁「辛厄姆」夫妻資助，而這對夫妻提供大量資金給全球的中共外宣組織。

二○一七年巴黎發生悼念員警槍殺華人的示威遊行，《巴黎人報》披露「來自法國國內安全總局的秘密檔指出，參加示威的華人中混有巴黎華人區的犯罪團體成員，中共駐法國使館的特工」佐證中國特工與地方黑道、地痞流氓沆瀣一氣，製造民主社會動盪的黑歷史。

畫面轉到台灣，民眾黨主席黃國昌八月卅日率小草在遊行禁制區舉行「司法改革 公民走讀」遊行，因無合法路權，行經台北市愛國西路、中山南路路口時被警阻擋，黃國昌衝撞警方的過程，網友在Threads發文指出，現場有一名男子的衣服袖子上有五星紅旗，網友質疑「民眾黨和共產黨果真是親密戰友」，該男子是親共份子滲入民眾黨隊伍扮演「監軍」，還是黃國昌刻意「置入行銷中共」，令人關切。

黃國昌，韓國瑜口中的人中呂布、國台辦眼中的「虛偽與投機」份子、中共側翼網紅《李教授銳評》筆下「陽光照不到的投機份子」、「為達目的不擇手段的偽君子」，如今又是「美國人的爸爸」，在紅旗監視下的「台北秩序衝撞者」。

今年元月找賴總統釘孤枝，七月廿日在民進黨總部前公然恫嚇賴總統的人身安全，八月卅日為衝進總統官邸而踩踏員警、辱罵員警、勒警脖子，行為不斷升級，並非偶然。依法究辦黃國昌，已是維持社會秩序，保護公權力尊嚴及國家安全，既緊急又重要的工作，唯司法出手之前，須先明定其罪，昭告天下，如此才師出有名。

（作者從商）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書