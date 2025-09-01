自由廣場》黃國昌失序的進階化

◎ 竹木一工

外媒報導，在世界各國的示威活動經常可見到中共的影子，以美國最近的洛杉磯暴動為例，洛杉磯市警局局長Jim McDonnell就指出「當我看到那些暴力份子時，發現他們已經不是白天的那群抗議群眾了。」暴力份子信奉馬克思主義，接受與中共關係密切的億萬富翁「辛厄姆」夫妻資助，而這對夫妻提供大量資金給全球的中共外宣組織。

二○一七年巴黎發生悼念員警槍殺華人的示威遊行，《巴黎人報》披露「來自法國國內安全總局的秘密檔指出，參加示威的華人中混有巴黎華人區的犯罪團體成員，中共駐法國使館的特工」佐證中國特工與地方黑道、地痞流氓沆瀣一氣，製造民主社會動盪的黑歷史。

畫面轉到台灣，民眾黨主席黃國昌八月卅日率小草在遊行禁制區舉行「司法改革 公民走讀」遊行，因無合法路權，行經台北市愛國西路、中山南路路口時被警阻擋，黃國昌衝撞警方的過程，網友在Threads發文指出，現場有一名男子的衣服袖子上有五星紅旗，網友質疑「民眾黨和共產黨果真是親密戰友」，該男子是親共份子滲入民眾黨隊伍扮演「監軍」，還是黃國昌刻意「置入行銷中共」，令人關切。

黃國昌，韓國瑜口中的人中呂布、國台辦眼中的「虛偽與投機」份子、中共側翼網紅《李教授銳評》筆下「陽光照不到的投機份子」、「為達目的不擇手段的偽君子」，如今又是「美國人的爸爸」，在紅旗監視下的「台北秩序衝撞者」。

今年元月找賴總統釘孤枝，七月廿日在民進黨總部前公然恫嚇賴總統的人身安全，八月卅日為衝進總統官邸而踩踏員警、辱罵員警、勒警脖子，行為不斷升級，並非偶然。依法究辦黃國昌，已是維持社會秩序，保護公權力尊嚴及國家安全，既緊急又重要的工作，唯司法出手之前，須先明定其罪，昭告天下，如此才師出有名。

