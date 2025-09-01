晴時多雲

自由廣場》華府將莫迪推向北京？ 印度遊走美中之間的虛與實

2025/09/01 05:30

◎ 張孟仁

歐亞局勢近期急遽變化，世界正朝多極化發展，但其核心驅動力卻源於戰爭、威權與西方政策矛盾。印度總理莫迪參與上海合作組織（SCO）天津峰會是最大焦點。他睽違七年再度訪中，非因親共，而是因華府政策所逼。川普對印度出口課徵五十％關稅，懲罰其大量購買俄羅斯石油；反觀中國卻因手握稀土而獲美國豁免。這在印度來看是赤裸的典型「雙標」，凸顯美國戰略矛盾。

天津峰會顯示，北京試圖以「全球南方」為旗號，拉攏普廷與莫迪，以削弱美國在國際體系的中心地位。北京大張旗鼓宣示「全球南方不再沉默」，實則是打造一個抗衡G7的另類陣營。普廷有能源與軍力的優勢，習近平提供平台與敘事，而莫迪則因川普政府對印度祭出懲罰性關稅而戰術性靠近北京。但印度並非真心「倒向中俄」，而是華府政策錯誤所逼出的結果。當美國對盟友出手，卻因依賴稀土而對中國網開一面，等於把新德里推向歐亞「另類陣營」。天津峰會不至於當下改變全球秩序，但畫面本身已傳遞意涵：習近平處於中央，身邊環繞普廷與莫迪，這就是北京想要輸出的「新常態」。對俄來說，峰會提供喘息與正當性；對中國而言，則是推銷「負責任大國」形象的舞台，各蒙其利。雖然成員間矛盾猶存，上合組織卻呈現出「不取代西方，但要削弱西方」的戰術共識。

其次，上合組織與金磚機制的崛起，並非北京「成功擴張」的結果，而是美國外交不連貫所造成的空間。當華府高舉關稅、縮減對外援助並背離多邊主義時，北京以貸款、基建與「負責任大國」姿態填補真空。這是一種「負面霸權效應」：美國的不一致，反而讓中國更容易號召不滿者。中俄朝的同框尤具挑釁意味：普廷藉軍事合作續撐侵烏戰爭，習藉此加固地緣棋局，金正恩則尋求突破孤立。

這種「反西方聯盟」雖聲勢浩大，卻隱含結構性矛盾與經濟壓力。印度抵陸前，先在日本推出日印新版安保聯合聲明，不僅深化軍事協作，更跨足半導體、人工智慧與關鍵礦產等經濟安全領域，意圖降低對中國供應鏈的依賴。換言之，先訪日本可淡化印中貼近的印象，更可從中國外交部日前公布九三閱兵外賓名單，未見莫迪名字，而得知印度仍預留給川普的談判空間。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

